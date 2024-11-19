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اقتصاد

مكتوم بن محمد يستقبل رئيس مجلس إدارة «روتشيلد آند كو»

مكتوم بن محمد خلال استقباله رئيس مجلس إدارة «روتشيلد آند كو» (وام)
20 نوفمبر 2024 01:32

دبي (الاتحاد)

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استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، ألكسندر دي روتشيلد، رئيس مجلس إدارة شركة «روتشيلد آند كو»، إحدى أكبر الشركات المتخصصة في مجال الخدمات والاستشارات المالية وإدارة الاستثمارات والأصول على مستوى العالم. 
وجرى، خلال اللقاء، استعراض مجمل أعمال الشركة في المنطقة وتطلعاتها للتوسع انطلاقاً من دبي، حيث هنّأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مسؤول شركة «روتشيلد آند كو» بمناسبة تدشين الشركة العالمية مكتبها الجديد في دبي والمتخصص في إدارة الثروات، مؤكداً سموه أن هذه الخطوة تعكس مدى الثقة التي تتمتع بها دولة الإمارات في الأوساط المالية العالمية، بما توفره من مقومات جذب قوية وبيئة أعمال تمتاز بأعلى مستويات المرونة لتوفير أفضل مناخ يضمن ازدهار أعمال شركائها ضمن القطاعات المختلفة، ومن أهمها قطاع الخدمات والاستشارات المالية. 
تناول اللقاء الرؤية المستقبلية الطموحة لدولة الإمارات والتي تضمنتها مجموعة من الاستراتيجيات وخطط العمل التي تمثل خريطة طريق لتنمية شاملة ومستدامة تقوم في جوهرها على أساس راسخ من الشراكة مع القطاع الخاص، والخطوات المستمرة التي تتبعها الدولة في سبيل إمداد شركائها، من مؤسسات وشركات القطاع الخاص من داخل الدولة ومن مختلف أنحاء العالم، بكل أشكال الدعم التي تمهد الطريق للمزيد من النجاحات المشتركة، تكريساً لنهج الشراكة والتعاون الذي طالما أكدته الدولة كركيزة مهمة لمسيرتها التنموية. كما تم التطرّق إلى رؤية دبي للمستقبل والجهود المبذولة في ضوء الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد القادم، وأن تكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية مع استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 650 مليار درهم، والدور المحوري الذي يضطلع به مركز دبي المالي العالمي في تهيئة البيئة الجاذبة لشركات الخدمات المالية والداعمة لها، وما يقوم به من جهود لتعزيز مكانته كمركز عالمي مفضّل لشركات إدارة الثروات والأصول، حيث يعمل به أكثر من 400 شركة متخصصة في هذا المجال، فيما يضم حالياً 60 صندوق تحوط خالص، بما في ذلك 44 صندوقاً من «نادي المليار دولار».

مكتوم بن محمد
مركز دبي المالي العالمي
دبي
الاستشارات المالية
القطاع الخاص
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