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اقتصاد

14 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

14 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
20 نوفمبر 2024 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

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قادت الشركات الوطنية القيادية أسواق الأسهم المحلية لتحقيق مكاسب في القيمة السوقية بقيمة 14 مليار درهم، خلال جلسة تداولات أمس، في سوقي «أبوظبي» و«دبي» الماليين، بحسب البيانات الصادرة عن الأسواق.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 12 مليار درهم لتبلغ 2.94 تريليون درهم، مقارنة مع 2.928 أول أمس بدعم من الارتفاع في سهم الشركة العالمية القابضة الذي ارتفع بنحو 1% ليغلق عند مستوى 411.5 درهم.
وارتفع المؤشر العام للسوق 0.42% ليبلغ مستوى 9426.4 نقطة وسط تداولات قيمتها 1.138 مليار درهم وشهدت الجلسة إبرام نحو 23 ألف صفقة تم من خلالها تداول 301 مليون سهم. وفي سوق دبي المالي، قادت شركة إعمار العقارية السوق للارتفاع بعد أن سجل سهمها أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً عند 9.71 درهم.
 وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 543 مليون درهم بتنفيذ 14.7 ألف صفقـة توزعت عـلى 200 مليون سهم.
وأغلق المؤشر على ارتفاع بنسبة 0.4% عند مستوى 4731 نقطة، فيما شهد التداول ارتفاع 20 شركة وهبوط 30 شركة، وثبات أسعار 10 شركات. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 209 ملايين درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 152 مليون درهم.
 كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 33.7 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 57.8 مليون درهم.
 أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 43.9 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 40.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها. 
ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة نحو 286.9 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 52.8% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 250.8 مليون درهم لتشكل ما نسبته 46.2% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 36 مليون درهم صافي شراء.

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