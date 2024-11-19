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اقتصاد

إدراجات تضيف 78.4 مليار درهم للقيمة السوقية للأسهم المحلية

إدراجات تضيف 78.4 مليار درهم للقيمة السوقية للأسهم المحلية
20 نوفمبر 2024 01:32

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية 7 شركات جديدة، طرحت للاكتتاب العام أو الخاص، وأدرجت للتداول منذ مطلع عام 2024، وفقاً للبيانات الصادرة عن الأسواق بالدولة. وكشفت البيانات عن أن الإدراجات الجديدة، أضافت نحو 78.4 مليار درهم للقيمة السوقية للشركات المدرجة بالأسواق المحلية، لترتفع بذلك القيمة السوقية الإجمالية إلى أكثر من 3.7 تريليون درهم، أو ما يتجاوز تريليون دولار لأول مرة في تاريخها.
وتوزعت الشركات الجديدة على 5 شركات أدرجت في سوق العاصمة أبوظبي أضافت نحو 60.62 مليار درهم للقيمة السوقية الإجمالية، فيما شهد سوق دبي المالي إدراج شركتين جديدتين أضافتا نحو 17.82 للقيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق.
وارتفع نتيجة للإدراجات الجديدة العدد الإجمالي للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 100 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق دبي المالي 64 شركة، وذلك قبل إدراج شركة طلبات التي بدأ الاكتتاب على أسهمها أمس في الأسواق المحلية، ومن المقرر أن تدرج في سوق دبي بعد استكمال عملية الاكتتاب.
يشار إلى أن أسواق الأسهم بالدولة تستقطب عشرات المنتجات المتداولة الأخرى، مثل: السندات والصكوك، وكذلك عشرات الصناديق الاستثمارية المتنوعة المتداولة في السوقين.
وتؤكد التطورات التي تشهدها أسواق الأسهم بالدولة، قوة اقتصاد دولة الإمارات، ودور أسواق المال كمحفز للنمو، ومنصة مفضلة للإدراج.
وتظهر البيانات الصادرة عن أسواق الأسهم بالدولة أنها استطاعت استقطاب عشرات آلاف المستثمرين الجدد، خلال العام الحالي، حيث ارتفع العدد الإجمالي للمستثمرين المسجلين في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أكثر من 1.3 مليون مستثمر تقريباً، وبلغ عدد المستثمرين المسجلين في سوق دبي المالي نحو 1.2 مليون مستثمر بنهاية شهر سبتمبر 2024.
 وزادت جاذبية السوق الإماراتية للمستثمرين، خلال السنوات الماضية، بدعم السياسة الاقتصادية وتطوير البنية التشريعية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وعقد الشراكات الاقتصادية الشاملة التي عززت موقع دولة الإمارات مركزاً مالياً وتجارياً واستثمارياً عالمياً، لتصبح من أهم المراكز الاقتصادية في النظام الدولي.
وتفصيلاً، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج 5 شركات، خلال العام الجاري 2024 هي «ألف للتعليم» والتي أضافت 8.33 مليار درهم للقيمة السوقية، وشركة «إجيلتي» التي أضافت 13.65 مليار درهم، وشركة «إي دي إن إتش للتموين» التي أضافت 2.13 مليار درهم، كما بلغت القيمة السوقية لشركة «إن أم دي سي إنيرجي» نحو 15.45 مليار درهم، وشركة اللولو للتجزئة ما يقارب 21 مليار درهم، بإجمالي قيمة سوقية للشركات الخمس بلغ 60.6 مليار درهم.
وفي سوق دبي المالي، شهد السوق إضافة شركتين جديدتين هما شركة باركن التي أضافت للسوق 12.24 مليار درهم، وكذلك شركة «سبيتس» التي أضافت 5.58 مليار درهم، بإجمالي 17.82 مليار درهم.
يشار إلى أن القيمة السوقية الإجمالية للشركات والأدوات الاستثمارية المدرجة في سوقي «أبوظبي» و«دبي»، سجلت أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية إغلاق جلسة الجمعة الماضي، عندما بلغت 3.722 تريليون درهم تقريباً تعادل 1.013 تريليون دولار أميركي، والتي توزعت على 2.942 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 780 مليار درهم لسوق دبي المالي.

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