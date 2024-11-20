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اقتصاد

الذهب يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوع

الذهب
20 نوفمبر 2024 07:17

ظلت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع اليوم الأربعا، مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن بسبب التركيز على المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية.
وبحلول الساعة 0010 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2635.97 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 11 نوفمبر في الجلسة السابقة.
وزاد سعر العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2638.80 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 31.29 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 973.90 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1031.64 دولار.

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المصدر: وكالات
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