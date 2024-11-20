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الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي
20 نوفمبر 2024 09:59

تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم الأربعاء، ليواصل هبوطا على مدى ثلاثة أيام من ذروة أسبوعية.
وتراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الاميركية مقابل ست عملات رئيسية من بينها الين واليورو - إلى مستوى منخفض بلغ 106.07 نقطة للمرة الأولى منذ يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، وبلغ 106.18 في الساعة 0247 بتوقيت جرينتش.
وارتفع الدولار 0.9 بالمئة إلى 154.84 ين بعد انخفاضه الحاد إلى 153.28 أمس الثلاثاء.
واستقر اليورو عند 1.0598 دولار بعد تعافيه من انخفاضه إلى 1.0524 دولار في الجلسة السابقة.
واستقرت عملة بتكوين عند 91954 دولارا بعد ارتفاعها في وقت سابق إلى مستوى قياسي بلغ 94078.22 دولار.

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المصدر: وكالات
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الدولار
الدولار الأميركي
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