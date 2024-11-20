التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى خلال 6 أشهر

لندن (أ ب)

أظهرت البيانات الرسمية اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى، خلال ستة أشهر في أكتوبر.

وقال المكتب الوطني البريطاني للإحصاء، إن ارتفاع فواتير الطاقة المحلية دفعت تضخم أسعار المستهلك إلى 2.3 % في أكتوبر من 1.7 % في الشهر السابق عليه.

كما أن ارتفاع التضخم بشكل عضال في قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 80 % من الاقتصاد البريطاني، لم يساعد أيضا . وتلك الزيادة أعلى من معدل التضخم الذي يستهدفه بنك إنجلترا وهو 2 %.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس، بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.75 % - وهي ثاني زيادة خلال ثلاثة أشهر- بعدما تراجع التضخم إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021 .

غير أن محافظ البنك المركزي أندرو بايلي لفت إلى أن المعدلات قد لا تتراجع بسرعة كبيرة على مدار الأشهر المقبلة، ويرجع ذلك في جزء منه إلى أن إجراءات الميزانية التي وضعتها الحكومة العمالية الجديدة الشهر الماضي من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر مما كانت ستكون عليه من دونها.