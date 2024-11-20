الأربعاء 20 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يتخلى عن أعلى مستوى في أسبوع

سبائك ذهبية(أرشيفية)
20 نوفمبر 2024 15:24

عواصم (رويترز) 
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء عن أعلى مستوى في أسبوع، مع ارتفاع الدولار، لكن زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وبحلول الساعة 0833 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2622.22 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.
وانخفض سعر العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2625.30 دولار للأوقية.
وتعافى الدولار، بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوع. 
ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.ومن المتوقع أن يدلي عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) بتصريحات هذا الأسبوع يمكن أن تقدم صورة أوضح حول الخطوات التالية في مسار خفض أسعار الفائدة.
ويتوقع المتعاملون حالياً بنسبة 59.1 بالمئة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر وبنسبة 40.9 بالمئة الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
وأثارت بيانات اقتصادية صدرت مؤخراً في الولايات المتحدة وتوقعات بأن تطبق إدارة الحزب الجمهوري القادمة في الولايات المتحدة المزيد من السياسات المسببة لزيادة التضخم احتمالات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
ويشكل الذهب أداة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 30.93 دولار للأوقية. 
وهبط البلاتين 1.1 بالمئة إلى 963.03 دولار، وتراجع البلاديوم أيضاً واحداً بالمئة إلى 1025 دولاراً.

أخبار ذات صلة
الذهب يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوع
الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار
الذهب
آخر الأخبار
لؤلؤة أبوظبي.. جوهرة من إرث أبوظبي الثقافي والتاريخي
علوم الدار
لؤلؤة أبوظبي.. جوهرة من إرث أبوظبي الثقافي والتاريخي
اليوم 15:22
أزمة التغير المناخي في أفريقيا والمطالب الأفريقية في «كوب 29»
الأخبار العالمية
أزمة التغير المناخي في أفريقيا والمطالب الأفريقية في «كوب 29»
اليوم 17:02
أنشيلوتي يُفضل كورتوا على لونين!
الرياضة
أنشيلوتي يُفضل كورتوا على لونين!
اليوم 17:00
جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن تُدشن المنافسات الاثنين
الرياضة
جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن تُدشن المنافسات الاثنين
اليوم 16:39
للمرة الأولى انعقاد مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة في دبي
علوم الدار
للمرة الأولى انعقاد مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة في دبي
اليوم 16:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©