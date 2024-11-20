الذهب يتخلى عن أعلى مستوى في أسبوع

عواصم (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء عن أعلى مستوى في أسبوع، مع ارتفاع الدولار، لكن زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 0833 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2622.22 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض سعر العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2625.30 دولار للأوقية.

وتعافى الدولار، بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوع.

ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.ومن المتوقع أن يدلي عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) بتصريحات هذا الأسبوع يمكن أن تقدم صورة أوضح حول الخطوات التالية في مسار خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتعاملون حالياً بنسبة 59.1 بالمئة خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر وبنسبة 40.9 بالمئة الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

وأثارت بيانات اقتصادية صدرت مؤخراً في الولايات المتحدة وتوقعات بأن تطبق إدارة الحزب الجمهوري القادمة في الولايات المتحدة المزيد من السياسات المسببة لزيادة التضخم احتمالات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويشكل الذهب أداة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 30.93 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 1.1 بالمئة إلى 963.03 دولار، وتراجع البلاديوم أيضاً واحداً بالمئة إلى 1025 دولاراً.