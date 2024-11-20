«كهرباء دبي» تحصد جائزتين ضمن «آسيا للطاقة 2024»



دبي (الاتحاد)

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي، جائزتين ضمن «جوائز آسيا للطاقة» لعام 2024، التي تُعد من أبرز الجوائز الإقليمية المرموقة في قطاع الطاقة، وتم الإعلان عنها في حفل أقيم في فندق كونراد سينتينيال سنغافورة.

وفازت الهيئة بجائزة «أفضل تقنية طاقة مبتكرة للعام - دولة الإمارات» عن مشروع «محاكي الأحمال الكهربائية الفعلية» لشبكة التوزيع، وجائزة «مشروع الشبكة الذكية للعام - دولة الإمارات» عن مشاريع أتمتة الشبكة الذكية لمحطات التوزيع.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن هذه الجوائز تعكس التقدير العالمي لجهود ومشروعات الهيئة ومكانتها الرائدة بين المؤسسات الخدماتية على مستوى قارة آسيا والعالم، لاسيما في اعتمادها أحدث التقنيات الذكية في نقل وتوزيع الطاقة.

وأضاف أن الهيئة تتبنى الابتكار وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لمواصلة تطوير البنية التحتية للكهرباء والمياه في دبي وإدارة المرافق والخدمات عبر شبكة ذكية ومترابطة، لافتاً إلى أن الشبكة الذكية، التي تنفذها الهيئة باستثمارات إجمالية تبلغ 7 مليارات درهم حتى عام 2035، تلعب دوراً مهماً في تقديم خدماتها، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية، من خلال خصائص متقدمة مثل إمكانية التشغيل التبادلية بين أنحاء شبكة الكهرباء والمياه المختلفة، لضمان التشغيل السلس والسريع والفعال.

وأفاد معاليه بأن الشبكات الذكية تساعد على تحسين كفاءة نقل وتوزيع الطاقة، وتقليل الفاقد، وتحسين إدارة الأحمال الكهربائية، كما تدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية، ما يعزز استدامة نظام الطاقة في دبي. يذكر أن الشبكة الذكية لقطاع التوزيع تمثل تقدماً كبيراً في مجال أتمتة الشبكات الكهربائية، من خلال دعم التحكم في شبكات الطاقة وإدارتها عن بُعد على مدار الساعة دون أي تدخل بشري ميداني، إضافة إلى اكتشاف الأعطال وعزلها، واستعادة الخدمة من خلال مراكز تحكم شبكات التوزيع.

وتستخدم المشاريع الذكية برامج المعالجة الذاتية الذكية، والتي تستعيد إمدادات الطاقة دون أي تدخل بشري، خلال دقيقة واحدة، وقد أسهم ذلك في تحقيق الهيئة أقل متوسط انقطاع للكهرباء على مستوى العالم، حيث سجلت دبي متوسط 1.06 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام في 2023، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.