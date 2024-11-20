السعودية تستثمر 500 مليار دولار في قطاع السياحة

الرياض (د ب أ)

كشف وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، اليوم الأربعاء، عن أن المملكة تعتزم ضخ استثمارات بأكثر من 500 مليار دولار في قطاع السياحة.

وقال الخطيب، خلال كلمته في النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي المنعقد في العاصمة الرياض اليوم، إن المملكة تنفق 100 مليون دولار سنوياً لرفع نسبة التوطين في القطاع السياحي، مؤكداً أنها ستضخ 500 مليار دولار لتطوير القطاع خلال 15 عاماً.

ولفت إلى أن المملكة تسير بخطى ثابتة للوصول إلى نسبة 10% من مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي، موضحاً أن هذه النسبة تشكل ما قيمته 600 إلى 700 مليار ريال من دخل السياحة، وهذا الدخل يتمتع بالاستمرارية، مثل دول كفرنسا وإسبانيا، اللتين تتمتعان بدخل سياحي قوي.

كما تحدث الخطيب عن أن المملكة في المركز الـ 11 عالمياً في عدد سياح الخارج.