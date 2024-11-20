«سند» و«جال» تعززان شراكتهما بمجال الصيانة والعَمرة باتفاقية قيمتها 73.5 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «سند» وشركة جلوبال إيروسبيس لوجيستكس «جال» عن توسيع نطاق شراكتهما طويلة الأمد في مجال الصيانة والإصلاح والعَمرة، عبر إبرام اتفاقية جديدة بقيمة 73.5 مليون درهم، وذلك خلال معرض أبوظبي للطيران 2024، المنصة العالمية التي تجمع أكثر من 18000 من رواد قطاع الطيران والفضاء.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر «سند» خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة الشاملة لمحركات إضافية من نوع «ترينت 700» «Trent 700» من «رولز رويس» التي تُشغل أسطول ناقلات الوقود متعددة المهام نوع إيرباص A330 للقوات الجوية والدفاع الجوي في الدولة، حيث ستستفيد من التقنيات الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة ومنشأة متطورة، لضمان عمليات الصيانة الفعالة للمحركات وتقليل وقت التوقف عن العمل وزيادة موثوقية الأسطول.

وترفع الاتفاقية القيمة الإجمالية للشراكة بين «سند» و«جال» منذ عام 2021 إلى أكثر من 220 مليون درهم، وتسلط الضوء على التعاون الناجح بين اثنين من قادة قطاع الطيران في أبوظبي، بوصفها المركز المستقل الوحيد المعتمد من شركة «رولز رويس» لصيانة وإصلاح وعَمرة محركات «ترينت 700» في العالم، تلعب قدرات «سند» الواسعة دوراً مهماً في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز رئيسي لسلسلة توريد خدمات صيانة المحركات العالمية.

وستتمكن «سند» خلال الاتفاقية من الحصول على محركات ترينت 700 من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يسهم في تعزيز القيمة المحلية ويدعم الاكتفاء الذاتي لقطاع الطيران في دولة الإمارات، وتحافظ على خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة ضمن نطاق محلي، مما يعزز الخبرة الإقليمية بمجال الطيران، ويقلل أيضاً من الاعتماد على المرافق الأجنبية، ويؤدي إلى تسريع أوقات التسليم للعملاء بشكل أكبر وكفاءة أعلى.

ومن خلال هذا التعاون، تحرز «سند» و«جال» تقدماً كبيراً في مجال تطوير القدرات والمواهب المحلية وتعزيز البنية التحتية لقطاع الطيران الحيوي في الدولة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات.

وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سند» إن الشراكة مع «جال» تعكس التزامنا القوي والمشترك بتطوير قدرات قطاع الطيران في الإمارات، من خلال الجمع بين الخبرة التي تمتد لما يقارب أربعة عقود في مجال الصيانة والإصلاح والعَمرة، وفهم «جال» العميق للاحتياجات التشغيلية للقوات الجوية في الدولة، فإننا ندفع قدماً برؤية أبوظبي بأن تكون مركز طيران مستدام.

وأضاف أن «سند» باعتبارها لاعباً رئيسياً في قاعدة التوريد العالمية لصيانة محركات «رولز رويس»، تعزز الخبرة الإقليمية بمجال الطيران، مما يسهم في استقطاب الشركات العالمية إلى المنطقة وتطوير المواهب المحلية المتخصصة، وبالتالي تعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية بمجال الابتكار في القطاع.

من جانبه، قال محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي لشركة «جال»: إن تعاوننا مع «سند» يشكل خطوة جوهرية في دعم أسطول ناقلات الوقود متعددة المهام للقوات الجوية والدفاع الجوي في الدولة، وذلك ضمن برنامج الخدمات اللوجستية القائمة على الأداء الخاص بالشركة، ويُسهم تواجد «سند» المحلي بشكل كبير في تحقيق مزايا عديدة في الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة وسرعة الاستجابة.

وأضاف أن التعاون بين «سند» و«جال»، والذي يوفر خدمات الدعم هذه داخل الدولة، يعكس التزام أبوظبي بدعم منظومة الطيران في الدولة، من خلال ضمان التميز في قدرات الصيانة والإصلاح والعَمرة.