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اقتصاد

«فاست ماركتس» و«حديد الإمارات» توقعان شراكة لخمس سنوات

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
20 نوفمبر 2024 21:04


دبي (الاتحاد)
وقعت شركة «فاست ماركتس» وشركة «حديد الإمارات»، التابعة لمجموعة «إمستيل»، اتفاقية استراتيجية لمدة خمس سنوات.
وبموجب الاتفاقية، ستعمل شركة «حديد الإمارات» كـ «الراعي المضيف الإقليمي» لـ «مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب» من عام 2024 إلى عام 2028، حيث يعكس هذا التعاون الالتزام المشترك لكلا الجهتين، بترسيخ مكانة دولة الإمارات والمنطقة كمركز حيوي عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وتعمل الشراكة على تعزيز مكانة المؤتمر، ودفع عجلة الابتكار في الصناعة وتسليط الضوء على المنطقة كوجهة عالمية في ابتكار الصلب الأخضر.
ويجمع «مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب» هذا العام، أكثر من 1300 من أصحاب المصلحة وقادة الفكر والمبتكرين من أكثر من 60 دولة، ويؤكد الشراكة على التزام كل من «فاست ماركتس» وشركة «حديد الإمارات» بتعزيز النمو الإقليمي واستعراض إمكانات وقدرات دولة الإمارات والمنطقة كقوة ديناميكية على مشهد الحديد والصلب العالمي.

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