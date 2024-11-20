دبي تستضيف منتدى «وورلديف دبي» الشهر المقبل



دبي (الاتحاد)



تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، تستضيف «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين «دييز» و«وصل» العقارية، فعاليات منتدى «وورلديف دبي»، المتخصص بقطاع التجارة الرقمية والذي يقام في دبي يومي 4 و5 ديسمبر المقبل.

ويهدف المنتدى الذي تنظمه «وورلديف»، المنصة الدولية المختصة بتمكين الشركات العاملة في قطاعي التجارة الإلكترونية عبر الحدود والتجارة الرقمية من النمو دولياً، إلى تعزيز التعاون والشراكات وتبادل الخبرات واستكشاف أبرز التوجهات في قطاع التجارة الرقمية.

ويجمع المنتدى ممثلين عن أبرز المؤسسات والشركات والهيئات المختصة بقطاع التجارة الرقمية وما يزيد على 5 آلاف زائر من 40 دولة، وذلك لمناقشة الابتكارات والتوجهات الناشئة في القطاع إقليمياً وعالمياً، مع التركيز بشكل خاص على فرص النمو التي تتيحها أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وإلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الرقمي والتجارة الدولية.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» ورئيس مجلس إدارة دبي كوميرسيتي: «تأتي استضافة دبي كوميرسيتي، المنضوية تحت مظلة (دييز)، لفعاليات المنتدى بالتعاون مع منصة (وورلديف) الدولية في إطار مساعيها لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، والرامية إلى تعزيز مكانة دبي على صعيد التجارة بشكلٍ عام والتجارة الرقمية بشكلٍ خاص، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وانطلاقاً من التزامها بتطوير المنظومة المتكاملة للقطاع، وتعزيز مساهمته المباشرة في الاقتصاد الوطني غير النفطي».

من جانبه، قال عمر نارت، الرئيس التنفيذي لمنصة «وورلديف»: «يعكس تنظيم هذا المنتدى الاستراتيجي التخصصي في دبي أهمية دور الإمارة في دعم وتطور قطاع التجارة الرقمية على مستوى المنطقة والعالم، ونحن نفخر بتنظيم المنتدى في دبي بالنظر إلى قصة نجاحها في الارتقاء بمعدلات نمو القطاع خلال السنوات الماضية بما يواكب التطور التكنولوجي الهائل في مختلف المجالات المرتبطة به».

ويوفر المنتدى منصة لأبرز المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين في الشركات من مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع التجارة الإلكترونية، لمشاركة الأفكار حول أحدث الاستراتيجيات والأدوات التي من شأنها دفع عجلة نمو القطاع، وذلك ضمن مجموعة واسعة من المواضيع، المتعلقة بالابتكار الذي يركز على العملاء، والتجارة السريعة، والخدمات اللوجستية المُستدامة والصديقة للبيئة، والفرص الاستثمارية في الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي والتجارة ذات المعايير الأخلاقية، وغيرها من المواضيع الهامة.