مجموعة الإمارات تكرم الفائزين بجائزة الرئيس ضمن برنامج «نجم»



دبي (الاتحاد)

كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الموظفين الفائزين بجائزة الرئيس ضمن برنامج «نجم»، وذلك تقديراً لإنجازاتهم المتميزة ومبادراتهم وأخلاقيات العمل التي يتحلون بها، في حفل أقيم اليوم في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات.

وثمّن سموه الجهود والمبادرات الاستثنائية للفائزين بجوائز هذا العام وقال: جميع الموظفين يستحقون الشكر والتقدير، لما بذلوه وما يقدمونه، من أجل تنفيذ خطط واستراتيجيات المجموعة، وتحقيق رؤيتها، والمكرمون اليوم هم خير مثال على تجسيد قيم مجموعة الإمارات وروحها، بالتفاني وروح التعاون والمثابرة والإبداع، فشغفهم ومبادراتهم الخلاقة تساعدنا في دفع مسيرة الأعمال وترسيخ مكانتنا الريادية، ونحن فخورون بما يقدمه موظفونا والروح الريادية التي يتحلون بها، ومساهماتهم المبتكرة لتحسين كفاءة العمل وإحداث تغيير إيجابي على تجربة عملائنا في جميع أنحاء العالم.

وتخضع ترشيحات «جائزة الرئيس» ضمن برنامج «نجم» في مجموعة الإمارات، لاختبارات صارمة من رؤساء الأقسام والإدارة العليا قبل اتخاذ القرار النهائي، وهذا العام تم تكريم 22 فرداً، وشملت إنجازات الفائزين بجائزة الرئيس لهذا العام قصصاً جديدة متميزة، سواء كان ذلك من خلال تنفيذ أكبر مشروع من نوعه لتحديث الأسطول، أو توسيع تجارب البيع الرقمية، أو تحقيق وفورات في الوقود عبر عملياتنا، أو ترسيخ مفاهيم الاستدامة في صدارة أعمال السفر في دناتا، أو جعل تجربة السفر أكثر شمولاً، أو إظهار الشجاعة في مواجهة الخطر.

وتكرّم «جوائز الرئيس» من برنامج نجم 2024 بشكل فردي وجماعي موظفي مجموعة الإمارات في 6 فئات هي تحسين تجربة العملاء القابلة للقياس، والابتكار، وقيادة المبادرات المؤثرة التي تساهم في جهود المجموعة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والالتزام بتعزيز ثقافة «السلامة أولاً».