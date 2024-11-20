الأربعاء 20 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مجموعة الإمارات تكرم الفائزين بجائزة الرئيس ضمن برنامج «نجم»

مجموعة الإمارات تكرم الفائزين بجائزة الرئيس ضمن برنامج «نجم»
20 نوفمبر 2024 21:46


دبي (الاتحاد)
كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الموظفين الفائزين بجائزة الرئيس ضمن برنامج «نجم»، وذلك تقديراً لإنجازاتهم المتميزة ومبادراتهم وأخلاقيات العمل التي يتحلون بها، في حفل أقيم اليوم في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات.
وثمّن سموه الجهود والمبادرات الاستثنائية للفائزين بجوائز هذا العام وقال: جميع الموظفين يستحقون الشكر والتقدير، لما بذلوه وما يقدمونه، من أجل تنفيذ خطط واستراتيجيات المجموعة، وتحقيق رؤيتها، والمكرمون اليوم هم خير مثال على تجسيد قيم مجموعة الإمارات وروحها، بالتفاني وروح التعاون والمثابرة والإبداع، فشغفهم ومبادراتهم الخلاقة تساعدنا في دفع مسيرة الأعمال وترسيخ مكانتنا الريادية، ونحن فخورون بما يقدمه موظفونا والروح الريادية التي يتحلون بها، ومساهماتهم المبتكرة لتحسين كفاءة العمل وإحداث تغيير إيجابي على تجربة عملائنا في جميع أنحاء العالم.
وتخضع ترشيحات «جائزة الرئيس» ضمن برنامج «نجم» في مجموعة الإمارات، لاختبارات صارمة من رؤساء الأقسام والإدارة العليا قبل اتخاذ القرار النهائي، وهذا العام تم تكريم 22 فرداً، وشملت إنجازات الفائزين بجائزة الرئيس لهذا العام قصصاً جديدة متميزة، سواء كان ذلك من خلال تنفيذ أكبر مشروع من نوعه لتحديث الأسطول، أو توسيع تجارب البيع الرقمية، أو تحقيق وفورات في الوقود عبر عملياتنا، أو ترسيخ مفاهيم الاستدامة في صدارة أعمال السفر في دناتا، أو جعل تجربة السفر أكثر شمولاً، أو إظهار الشجاعة في مواجهة الخطر.
وتكرّم «جوائز الرئيس» من برنامج نجم 2024 بشكل فردي وجماعي موظفي مجموعة الإمارات في 6 فئات هي تحسين تجربة العملاء القابلة للقياس، والابتكار، وقيادة المبادرات المؤثرة التي تساهم في جهود المجموعة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والالتزام بتعزيز ثقافة «السلامة أولاً».

 

أخبار ذات صلة
137 مليار درهم مساهمة قطاع الطيران في اقتصاد دبي خلال 2023
مجموعة الإمارات
آخر الأخبار
«استشاري الشارقة» يناقش مشروعي قانونين للموارد البشرية للعسكريين وتنظيم قوة الشرطة
علوم الدار
«استشاري الشارقة» يناقش مشروعي قانونين للموارد البشرية للعسكريين وتنظيم قوة الشرطة
اليوم 22:06
تأجيل عودة برشلونة إلى «كامب نو»
الرياضة
تأجيل عودة برشلونة إلى «كامب نو»
اليوم 21:54
«عربي الدراجات» يرفع عدد أعضائه إلى 20 اتحاداً
الرياضة
«عربي الدراجات» يرفع عدد أعضائه إلى 20 اتحاداً
اليوم 21:51
مجموعة الإمارات تكرم الفائزين بجائزة الرئيس ضمن برنامج «نجم»
اقتصاد
مجموعة الإمارات تكرم الفائزين بجائزة الرئيس ضمن برنامج «نجم»
اليوم 21:46
خليفة بن طحنون بن محمد يكرّم الفائزين بالدورة الثالثة من جائزة "كنز الجيل"
علوم الدار
خليفة بن طحنون بن محمد يكرّم الفائزين بالدورة الثالثة من جائزة "كنز الجيل"
اليوم 21:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©