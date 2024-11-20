1.8 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية نحو 1.8 مليار درهم خلال جلسات التداول أمس في سوقي «أبوظبي» و«دبي»، في الوقت الذي سجلت فيه 5 شركات أعلى مستوياتها السعرية في 52 أسبوعاً، بحسب البيانات الصادرة عن الأسواق.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، على مستوى 9405 نقاط، فيما استقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة عند مستوى 2.934 تريليون درهم، بينما شهد السوق إبرام نحو 20 ألف صفقة تم من خلالها تداول 260 مليون سهم بقيمة تداول إجمالية بلغت 1.16 مليار درهم.

ومع نهاية الجلسة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفعت أسعار 38 شركة مقابل تراجع 28 شركة، فيما أغلقت 50 شركة مستقرة دون تغيير.

وتظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي استحوذوا على 35% من إجمالي قيمة التداول بما يقارب 400 مليون درهم، وكانت محصلة تداولاتهم نحو 34 مليون درهم صافي شراء، فيما سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 21 مليون درهم، رغم أنها استحوذت على نحو 885 مليون درهم من قيمة التداولات.

وفي سوق العاصمة أبوظبي أمس، سجل سهم شركة أدنوك للغاز أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً عند 3.58 درهم للسهم، كم بلغ سعر سهم شركة أبوظبي لبناء السفن أيضاً أعلى مستوياته في عام عند مستوى 5.8 درهم للسهم، وارتفع كذلك سعر سهم بنك أبوظبي التجاري عند 9.89 درهم للسهم.

أما مؤشر سوق دبي المالي فقد أغلق على 4760 نقطة، بارتفاع 29 نقطة، بتداولات قيمتها 630 مليون درهم، بعدما تم تنفيذ 14.8 ألف صفقة توزعت على 245 مليون سهم، فيما شهد التداولات ارتفاع 20 شركة وهبوط 21 شركة وثبات أسعار 10 شركة.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 189.5 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 164 مليون درهم، فيما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 49 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 49 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 36.6 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 47.4 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة نحو 275 مليون درهم لتشكل ما نسبته 43.6% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 260.68 مليون درهم لتشكل ما نسبته 41.3% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 14.3 مليون درهم كمحصلة شراء.

وسجل سهم إعمار العقارية إلى أعلى مستوياته منذ عدة سنوات واقترب من حاجز العشرة دراهم للسهم وسجل 9.95 درهم خلال الجلسة، كما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي لأعلى مستوياته في عام عند سعر 6.88 درهم خلال الجلسة.