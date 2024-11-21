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ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهب
21 نوفمبر 2024 08:57

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي مدعومة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات عن أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

وزادت العقود الفورية للذهب 0.2% مسجلة 2654.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 0023 بتوقيت جرينتش. وصعدت أيضاً العقود الأميركية الآجلة للذهب بنفس النسبة لتسجل 2657.10 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.4 بالمئة مسجلة 30.99 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 960.46 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1021.73 دولار.

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المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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