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اقتصاد

«صندوق خليفة» يستعرض 7 مشاريع بـ«معرض أبوظبي للقوارب»

«صندوق خليفة» يستعرض 7 مشاريع بـ«معرض أبوظبي للقوارب»
21 نوفمبر 2024 18:42


أبوظبي (الاتحاد)
يشارك «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» بمعرض أبوظبي الدولي للقوارب 2024، حيث يستعرض خلاله سبعة مشاريع إماراتية مبتكرة.
ويجمع المعرض نخبة الشركات العالمية في مجالات التقنيات البحرية واليخوت والرياضات المائية إلى جانب مشاركات من 26 دولة حول العالم ما يجعله منصة رائدة لاستكشاف أحدث الابتكارات في هذا القطاع.
ويدعم صندوق خليفة في هذه النسخة من المعرض، سبعة مشاريع إماراتية نوعية، تشمل مشروع «بيرثينج» لإدارة وتشغيل مواقف الرسو المتخصصة في إدارة المراسي باستخدام أنظمة ذكية وخدمات اليخوت محليا ودوليا، ومشروع «دايفو هوليك» لتجارة معدات الغطس، و«بحر وأعماق للوحات الفنية»، و«مسيان للأزياء»، و«ام زد اس لتصميم الجرافيك»، و«كامبتريك للتجارة العامة»، و«مقهى نيتف».
وأكدت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة، الالتزام بتمكين نمو وازدهار المشاريع الإماراتية من مختلف القطاعات الحيوية من خلال إتاحة مشاركتها في المعارض المحلية والدولية، موضحة أن معرض أبوظبي الدولي للقوارب منصة مثالية لتسليط الضوء على المشاريع المندرجة ضمن القطاع البحري.
وقالت إن المشاريع المدعومة من صندوق خليفة تعكس روح الريادة والابتكار، التي يسعى الصندوق إلى تعزيزها في إطار جهود المساهمة في بناء منظومة مشاريع صغيرة ومتوسطة متنوعة ومستدامة في أبوظبي موضحة أن المعرض يجمع رواد المجال والمتخصصين في الصناعات البحرية ويفتح للمشاركين آفاقاً رحبة للتوسع والانتشار في أسواق جديدة.

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