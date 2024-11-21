«كارتر آند وايت» تشارك في «أبوظبي للقوارب 2024»



أبوظبي (الاتحاد)

أكد مروان بن يوسف السركال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كارتر آند وايت الإماراتية أن الطلب المتزايد والكبير، على إكسسوارات ومستلزمات اليخوت قد دفع الشركة للتوسع إقليمياً وعالمياً ضمن استراتيجية مدروسة للأسواق.

وأوضح أن منتجات الشركة الخاصة باليخوت والقوارب التي تتميز بعلامة «صنع في الإمارات» توجد في أسواق الإمارات والسعودية والبحرين وإيطاليا، كما ستتواجد في شهر أبريل من العام القادم في مدينة كان الفرنسية التي تضم أهم وأرقى مراسي اليخوت في العالم، إلى جانب خطط للتوسع في مدن وعواصم عالمية أخرى.

وتأتي مشاركة شركة كارتر آند وايت الاماراتية في فعاليات الدورة السادسة من «معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2024»، للتواجد إلى جانب أهم الشركات العالمية في هذا المجال، والكشف عن أحدث الإكسسوارات والمنتجات الخاصة بالقوارب، وعرض أحدث الأزياء والملابس المخصصة لرواد القوارب واليخوت.

واستقطب جناح الشركة المشارك في المعرض اهتماماً كبيراً من الجمهور والزوار، الذين توافدوا للإطلاع وشراء إكسسوارات ومستلزمات القوارب واليخوت إلى جانب مجموعة من المنتجات القطنية الفاخرة مثل أغطية الاسرة والمناشف والملابس التي تناسب مختلف الأعمار، وتستخدم في القوارب واليخوت.

وقال السركال: يكتسب معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2024 أهمية كبيرة حيث يعتبر منصة مثالية لتمكين الشركات الوطنية من تعزيز حضورها في أسواق دول المنطقة والتوسع العالمي، حيث يتيح لها فرصة عرض منتجاتها وأعمالها أمام شريحة واسعة من الهواة والمحترفين والمهتمين بالمنتجات البحرية ومعدات صيد الأسماك، واليخوت والقوارب والرياضات المائية".

وأوضح السركال أن أبوظبي نجحت في تعزيز مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية في عالم القوارب واليخوت، حيث تستقطب عبر هذا الحدث الدولي الهام الآلاف من ملاك اليخوت والقوارب، إلى جانب المئات من الشركات العاملة في هذا القطاع.

وكشف السركال أن الطلب على اكسسوارات ومستلزمات اليخوت والقوارب يسجل ارتفاعاً متواصلاً، خاصة مع تحضيرات واستعدادات ملاك وأصحاب اليخوت للسفر والتنقل والاستجمام في المواسم المقبلة.

وأفاد أن المعرض شكّل مناسبة مهمة لتلقي العديد من الطلبات من ملاك وشركات ادارة اليخوت والقوارب لتزويدها بأحدث الإكسسوارات والمستلزمات التي تتولى الشركة تصميمها وتصنيعها، حيث تتمتع بجودة عالية وفخامة لا مثيل لها.