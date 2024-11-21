«الاتحادية للضرائب» تحصل على شهادة «الاعتماد الأخلاقي المؤسسي»

دبي (الاتحاد)

حصلت الهيئة الاتحادية للضرائب على شهادة «الاعتماد الأخلاقي المؤسسي» من المعهد الدولي للمشتريات والتوريد «سي آي بي إس» كأول جهة ضريبية عالمياً تحصل على هذه الشهادة المؤسسية في دورتين مُتتاليتين، ما يعكس استمرارية التزامها بأعلى معايير النزاهة والشفافية.

تم تسليم الشهادة بمقر الهيئة بدبي من قبل بن فاريل الرئيس التنفيذي لمجموعة «سي آي بي إس» الذي أشاد بجهود الهيئة في تحقيق مستويات متقدمة من الشفافية.

وجرى إدراج الهيئة في السجل العالمي للأخلاقيات المؤسسية وحصل فريق مشترياتها على شارة «العلامة الأخلاقية» التي تؤكد التزام الفريق بأعلى مستويات السلوك المهني والأخلاقي.

وأوضح خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الحصول على هذا الاعتماد الدولي الجديد يعكس تبني الهيئة أفضل الممارسات الأخلاقية في إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد المؤسسي، ما يعزز الثقة في تعاملات الهيئة وفي أنظمتها ويؤكد نجاح خططها لتأهيل كوادرها وكفاءاتها البشرية بما يتوافق مع أفضل المعايير المهنية في جميع مجالات عملها، ومن بينها مجال إدارة المشتريات وسلاسل الإمداد.