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اقتصاد

«إمداد» تعزز توسعها في سلطنة عُمان بالشراكة مع «أوريس»

«إمداد» تعزز توسعها في سلطنة عُمان بالشراكة مع «أوريس»
21 نوفمبر 2024 18:58


دبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة «إمداد»، توسعها الإقليمي في سلطنة عُمان، عبر مشروع مشترك مع الشركة العُمانية للعقارات والاستثمار «أوريس»، التابعة لمجموعة أومينفست.
تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تأسيس إمداد عُمان «أومداد»، التي ستركز على توفير حلول شاملة ومبتكرة لإدارة المرافق في مختلف أنحاء السلطنة.
ويشكل المشروع الجديد خطوة ضمن استراتيجية التوسع في المنطقة، وتعزيز مكانتها الرائدة في قطاع إدارة المرافق.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا للنجاح الذي حققته الشركة مؤخراً بدخولها السوق المصري عبر «إمداد مصر».
ومن المتوقع أن يسهم تأسيس «إمداد عُمان» في تعزيز حضور الشركة في سلطنة عُمان، إذ تعمل حالياً من خلال «إمداد الباطنة»، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات إدارة النفايات على مستوى السلطنة.
وقال عبد اللطيف الملا رئيس مجلس إدارة إمداد، إن تعزيز التوسع الإقليمي في سلطنة عُمان يؤكد الالتزام بترسيخ مكانة الشركة الرائدة في قطاع إدارة المرافق، والسعي من خلال هذا المشروع المشترك إلى الارتقاء بمعايير القطاع في السلطنة عبر تقديم خدمات ذات جودة عالية.
من جهته، قال ناصر راشد سيف الشبلي الرئيس التنفيذي للعقارات في أومينفست، إن التعاون مع إمداد سيوفر خدمات عالمية المستوى وحلولاً مبتكرة للسوق، ما يسهم أكثر في نمو وتطوير البنية التحتية في سلطنة عُمان. 

شركة إمداد
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