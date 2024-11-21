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اقتصاد

%45 حصة الإمارات من سوق الطيران الخاص بالشرق الأوسط

%45 حصة الإمارات من سوق الطيران الخاص بالشرق الأوسط
22 نوفمبر 2024 01:09

دبي (الاتحاد) 

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ارتفعت حصة الإمارات من سوق الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أكثر من 45%، بحسب علي أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومؤسس اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميبا)، والذي توقع ارتفاع هذه النسبة إلى نحو 50% خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال النقبي، إن تسارع وتيرة نمو الطلب على الطيران الخاص في دولة الإمارات يترجم المشهد الاقتصادي المزدهر للإمارات وجاذبيتها الكبيرة للأثرياء والمستثمرين من كافة أنحاء العالم، وما تتمتع به من بنية تحتية وبيئة تنظيمية متطورة لقطاع الطيران.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن تفاصيل الدورة العاشرة من معرض «ميبا لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة» الذي سينطلق في مركز المعارض التابع لمطار آل مكتوم الدولي بين 10 و12 ديسمبر المقبل، أن سوق الطيران الخاص في الشرق الأوسط يشهد انتعاشاً قوياً وسجل نمواً متسارعاً خلال السنوات الماضية ليتجاوز مستويات ما قبل الجائحة المسجلة في عام 2019 بأكثر من 30%، محققاً متوسط نمو سنوي بحدود 7%.
وأضاف النقبي، أن تنظيم الدورة العاشرة من معرض ميبا، والتي يتوقع أن تستقطب ما يزيد على 145 جهة عارضة وأكثر من 10 آلاف زائر من 95 دولة، يأتي في وقت يشهد فيه قطاع طيران رجال الأعمال نمواً متسارعاً، لافتاً إلى مجموعة من العوامل التي تسهم في تعزيز مكانة الشرق الأوسط بوصفها إحدى أسرع الأسواق نمواً في العالم، من بينها تدفق الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، والموقع الاستراتيجي للمنطقة، والاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية، وزيادة حركة طائرات الأعمال. 
من جانبه، قال تيموثي هاوز، المدير العام لشركة إنفورما ماركتس: يشهد المعرض هذا العام إقبالاً كبيراً من الجهات العارضة، التي يتجاوز عددها 145 جهة، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في اهتمام الجمهور الدولي.

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سوق الطيران في الشرق الأوسط
علي أحمد النقبي
ميبا
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