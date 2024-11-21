الإمارات ضمن أكبر 20 سوق طيران بالعالم في السعة المقعدية

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

صعدت الإمارات للمرتبة السابعة عشرة عالمياً والأولى شرق أوسطياً ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم خلال عام 2024 من حيث نمو السعة المقعدية المجدولة للرحلات في مطاراتها الدولية، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية.

وأظهرت بيانات التقرير السنوي لـ«أو إيه جي»، المتخصصة في تزويد المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، تسجيل دولة الإمارات رابع أسرع معدل نموعالمياً في السعة المقعدية المجدولة للرحلات الدولية ذات الاتجاه الواحد عبر مطاراتها في عام 2024، والتي ارتفعت إلى 87.1 مليون، مقارنة مع 78.9 مليون مقعد في عام 2023، بنمو بلغ 10.5%، فيما تجاوزت السعة المقعدية مستويات ما قبل الجائحة المسجلة في عام 2019 والتي بلغت 75.8 مليون مقعد بنسبة بلغت 15%.

ووفقاً للتقرير تصدرت الولايات المتحدة الأميركية أسواق الطيران في العالم خلال عام 2024 من حيث السعة المقعدية التي بلغت نحو 1.2مليار مقعد، بنمو نسبته 4.1% عن عام 2023، تلتها الصين بسعة مقعدية بلغت 920 مليون مقعد، وبنمو نسبته 6.2%، ثم الهند بسعة بلغت 238.3 مليون مقعد، بنمو 8%، واليابان بسعة بلغت 204.7 مليون مقعد بنمو 7.8%، وإسبانيا بسعة بلغت 177.9 مليون وبنمو نسبته 9.4%، ثم المملكة المتحدة بسعة بلغت 177.7 مليون مقعد وبنمو نسبته 6.1%.

كما صنف التقرير البرازيل في المرتبة السادسة بسعة مقعدية بلغت 134.6 مليون مقعد وبنمو نسبته 1.2%، ثم ألمانيا بسعة بلغت 132.4 مليون مقعد، بنمو 8.3%، ثم اندونسيا بسعة بلغت 132.2 مليون مقعد، بنمو 7.4%، فيما حلت إيطاليا في المرتبة العاشرة بسعة بلغت 132.0 مليون مقعد بنمو 10.4%.

وجاءت تركيا في المرتبة الحادية عشرة بسعة مقعدية بلغت 131.9 مليون مقعد وبنمو نسبته 6.2%، تلتها فرنسا بسعة بلغت 112.2 مليون مقعد، بنمو 2.4%، ثم المكسيك بسعة بلغت 110.01 مليون مقعد، بنمو سلبي (3.3%)، استراليا بسعة بلغت 104.2 مليون مقعد، بنمو نسبته 4%، وروسيا بسعة بلغت 104.2 مليون مقعد، بنمو نسبته 4.4%، تلتها كندا في المرتبة الخامسة عشرة بسعة بلغت 99.5 مليون مقعد، بنمو نسبته 4.5%، ثم دولة الإمارات بسعة بلغت 87.13 مليون مقعد بنمو نسبته 10.5%، تلتها تايلاند بسعة بلغت 84 مليون مقعد، وكوريا الجنوبية بسعة بلغت 82.9 مليون مقعد، والمملكة العربية السعودية بسعة بلغت 79.3 مليون مقعد بنمو نسبته 11.7%.