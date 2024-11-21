«أبوظبي لبناء السفن» تُوقّع عقداً لبناء قارب البيت العائم 24-A



أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت أبوظبي لبناء السفن، عقداً محلياً لبناء قارب البيت العائم 24-A الذي يجري عرضه حالياً في معرض أبوظبي الدولي للقوارب، الذي يقام في الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر.

وقال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: يُؤكد هذا العقد التزامنا المستمر بالتوسع في قطاع بناء السفن الفاخرة، مما يدل على أن قدرات التخصيص الواسعة لدى أبوظبي لبناء السفن تمتد إلى ما هو أبعد من بناء السفن الدفاعية والأمنية لتشمل أيضاً السفن السكنية والمدنية والتجارية.

ويُوفر قارب البيت العائم 24-A، المصمم بعناية فائقة والمجهز بتجهيزات عالية الجودة، مستوى معيشة فاخرة، إذ تشتمل تصاميمه الداخلية على تقنية البيت الذكي المتطورة التي تواكب أرقى معايير الأناقة والابتكار.

ويتكون البيت العائم من غرفتي نوم رئيسيتين، بينما يوفر الطابق السفلي إطلالات على البحر، في حين يحتوي الطابق العلوي المفتوح على محطة متطورة لآلية التحكم عن بعد.