«أبوظبي للقوارب» يختتم فعاليات اليوم الأول بعروض ومبادرات رائدة



أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، انطلقت صباح اليوم فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2024 رسمياً في قاعة المارينا بمركز أبوظبي للمعارض، مع مشاركة قياسية من كبريات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في قطاعات القوارب ومعدات الصيد والرياضات البحرية.

وتعرض النسخة السادسة من المعرض مجموعة من القوارب والمعدات البحرية تصل حتى 175 قارباً، وفرت للزوار فرصة نادرة لمشاهدة قوارب قمة في التصميم والحرفية في الصنعة البحرية عالية الجودة.

كما يضم المعرض مزيجاً استثنائياً من العلامات التجارية المحلية والعالمية، مثل «صن رييف فينشر - توريدي ياتشتس - دبي باور بووت - جي أل أس ياتشتس»، التي تعكس تشكيلة حيوية من التميز العالمي والإقليمي للحدث، مما يخلق منصة فريدة لعشاق القوارب، لاستكشاف أحدث التقنيات والتصميمات الرائعة من أنحاء العالم. وحظي عشاق القوارب بفرصة تجربة القيادة، وبنماذج مختلفة على سطح الماء، وبطريق حيوية تفاعلية.

وترك عرض «Call of the Ocean Parade» على المشاهدين والزوار، الذي مزج بين تقنيات الإضاءة المبتكرة والقصة الفنية والتكنولوجيا الغامرة، انطباعاً آسراً بين جمال المحيط ورهبته، وأعطى نبذة عن القادم في الأيام المقبلة.

واستكشف الزوار أحدث سفن هيئة البيئة - أبوظبي، «جاي وون» إحدى أكثر سفن الأبحاث تقدماً في المنطقة، إذ جُهزت فيها ستة مختبرات متقدمة، إضافة لغواصة يتم التحكم بها عن بعد، وهو ما وفر للمشاهدين نظرة عن قرب للأدوات التي تشكل مستقبل البحث العلمي البحري، والمحافظة على البيئة البحرية.

واستضافت منصة صندوق المعرفة، مجموعة من الدردشات والحوارات البناءة، بين مسؤولي القطاع البحري وسلطة أكاديمية أبوظبي البحرية، إذ سلطت الضوء على الابتكارات الحديثة والرائدة، وضرورة تطوير التعليم في المجالات البحرية.

فيما قدمت مجموعة موانئ أبوظبي برنامج القبطان الصغير، الذي يغذي الجيل القادم من القادة البحريين. كما أجرت أبوظبي البحرية جلسة توعية بالقوارب البحرية الرياضية لتعزيز السلامة والاستدامة.

واختُتم اليوم الأول بعرض للألعاب النارية، أضاء مرسى أدنيك وأبهر الحاضرين وقدم نهاية مذهلة لختام اليوم الافتتاحي، ليستمر معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2024 حتى 24 نوفمبر، مع مجموعة من الأنشطة والعروض والفرص المثيرة للتفاعل مع عالم التميز البحري.

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