الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام

اتجهت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى تحقيق أفضل أداء لها في عام مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن بينما يترقب المستثمرون مؤشرات عن تخفيضات الفائدة الأميركية.



وبحلول الساعة 0306 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2688.70 دولار للأوقية. وزاد الذهب نحو خمسة بالمئة على أساس أسبوعي حتى الآن وهو أفضل أداء له منذ مطلع أكتوبر 2023.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة 2691 دولارا للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 30.97 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنفس النسبة إلى 966.14 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة مسجلا 1040.58 دولار للأوقية.

وتتجه المعادن النفيسة الثلاثة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.



