الجمعة 22 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام

الذهب
22 نوفمبر 2024 08:26

اتجهت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى تحقيق أفضل أداء لها في عام مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن بينما يترقب المستثمرون مؤشرات عن تخفيضات الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 0306 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2688.70 دولار للأوقية. وزاد الذهب نحو خمسة بالمئة على أساس أسبوعي حتى الآن وهو أفضل أداء له منذ مطلع أكتوبر 2023.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة 2691 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 30.97 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنفس النسبة إلى 966.14 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة مسجلا 1040.58 دولار للأوقية.
وتتجه المعادن النفيسة الثلاثة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.

أخبار ذات صلة
ارتفاع أسعار الذهب
الذهب يتخلى عن أعلى مستوى في أسبوع
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
التحذير من موت سان جيرمان!
الرياضة
التحذير من موت سان جيرمان!
اليوم 10:16
«إصابة عضلية» تطارد مدافع أتلتيكو مدريد
الرياضة
«إصابة عضلية» تطارد مدافع أتلتيكو مدريد
اليوم 10:13
ثوران بركاني يهدد منتجع بلو لاجون الشهير في آيسلندا
الأخبار العالمية
ثوران بركاني يهدد منتجع بلو لاجون الشهير في آيسلندا
اليوم 10:10
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 09:24
ترامب يعيّن بام بوندي وزيرة للعدل
الأخبار العالمية
ترامب يعيّن بام بوندي وزيرة للعدل
اليوم 08:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©