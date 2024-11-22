استقر الدولار قرب أعلى مستوى في 13 شهراً اليوم الجمعة وسط تقييم المستثمرين لتوقعات مسار سعر الفائدة.



وانخفض مؤشر الدولار 0.05 بالمئة إلى 107.01، وذلك دون تغير يذكر عن أعلى مستوى في عام الذي سجله أمس الخميس عند 107.15.



وصعد الدولار بنحو ثلاثة بالمئة حتى الآن هذا الشهر وسط توقعات بأن تعيد سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التضخم للارتفاع وتحد من قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي على خفض أسعار الفائدة.



واستقر اليورو، الذي يشكل جزءاً كبيراً من مؤشر الدولار، عند 1.0475 دولار بعد أن هبط أمس الخميس إلى أدنى مستوى في 13 شهراً مسجلاً 1.0461 دولار.







