الجمعة 22 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الدولار قرب أعلى مستوى في 13 شهراً

أوراق نقدية من الدولار الأميركي
22 نوفمبر 2024 10:44

 استقر الدولار قرب أعلى مستوى في 13 شهراً اليوم الجمعة وسط تقييم المستثمرين لتوقعات مسار سعر الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.05 بالمئة إلى 107.01، وذلك دون تغير يذكر عن أعلى مستوى في عام الذي سجله أمس الخميس عند 107.15.

وصعد الدولار بنحو ثلاثة بالمئة حتى الآن هذا الشهر وسط توقعات بأن تعيد سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التضخم للارتفاع وتحد من قدرة مجلس الاحتياطي الاتحادي على خفض أسعار الفائدة.

واستقر اليورو، الذي يشكل جزءاً كبيراً من مؤشر الدولار، عند 1.0475 دولار بعد أن هبط أمس الخميس إلى أدنى مستوى في 13 شهراً مسجلاً 1.0461 دولار.



أخبار ذات صلة
ارتفاع أسعار الذهب
"البيتكوين" تتخطى حاجز 95 ألف دولار لأول مرة في تاريخها
المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
آخر الأخبار
«الثلاثي المؤثر» مصدر قلق جماهير ليفربول!
الرياضة
«الثلاثي المؤثر» مصدر قلق جماهير ليفربول!
اليوم 13:58
برشلونة يحصّن «الجوهرة الثمينة» بـ «مليار يورو»!
الرياضة
برشلونة يحصّن «الجوهرة الثمينة» بـ «مليار يورو»!
اليوم 13:51
"واتساب" تطلق ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص دون الحاجة لسماعها
التعليم والمعرفة
"واتساب" تطلق ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص دون الحاجة لسماعها
اليوم 13:42
لورينسي «الهدف 13» مناصفة بين خورفكان والبطائح!
الرياضة
لورينسي «الهدف 13» مناصفة بين خورفكان والبطائح!
اليوم 13:30
«الشاهين» يدخل سباق أبوظبي بـ «فارق 7 أطوال»!
الرياضة
«الشاهين» يدخل سباق أبوظبي بـ «فارق 7 أطوال»!
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©