ارتفاع أسعار النفط

عززت أسعار النفط مكاسبها اليوم الجمعة متجهة إلى تسجيل زيادة أسبوعية بأكثر من أربعة بالمئة.



وبحلول الساعة 0448 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 74.33 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 70.23 دولار للبرميل.



وزاد الخامان اثنين بالمئة أمس الخميس ومن المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بأكثر من أربعة بالمئة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر.



وتأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر، متجاوزة توقعات المحللين.



