الجمعة 22 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

معرض أبوظبي للطيران 2024 يختتم أعماله بحضور 15 ألف مشارك

معرض أبوظبي للطيران 2024 يختتم أعماله بحضور 15 ألف مشارك
22 نوفمبر 2024 20:39


أبوظبي (الاتحاد)
اختتم معرض أبوظبي للطيران 2024 أعماله بنجاح، وشهد الحدث على مدار أيامه الثلاثة العديد من الفعاليات التي ركزت على التدريب في مجال الطيران، والتنقل الجوي المتقدم والاتجاهات الناشئة التي ترسم ملامح مستقبل قطاع النقل الجوي وصناعة الطيران.
واستقطب المعرض أكثر من 15 ألف مشارك، من ضمنهم شخصياتٌ رائدة وأبرز أقطاب صناعة الطيران، إلى جانب 40 أكاديمية تدريب في مجال الطيران و50 شركة طيران من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا.
ويجسد نجح المعرض في دورته السابعة رؤية أبوظبي الرامية إلى تعزيز مكانتها المرموقة على خريطة الطيران العالمية، وذلك من خلال استقطاب هذا الحدث لكبرى الشركات البارزة.
وقال ديدييه ماري، الرئيس التنفيذي ومؤسس معرض أبوظبي للطيران: «نفخر بالنجاح الكبير الذي حققه معرض أبوظبي للطيران في دورته لهذا العام، والذي تجلى في استقطابه أكثر من 160 جهة عارضة، وشكّل الحدث منصةً عالمية لتبادل الخبرات وتوطيد أواصر التعاون بين رواد قطاع الطيران، وشهد إبرام مجموعة من مذكرات التفاهم، ليرسخ بذلك مكانته المرموقة كأحد أبرز فعاليات الطيران العالمية».
وتضمن جدول أعمال المعرض سلسلةً من الفعاليات الرائدة، من ضمنها «معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لوظائف الطيران» الذي شكل منصةً للتعليم وتعزيز الشمولية في صناعة الطيران، وسجل مشاركة شركاتٍ بارزة وخبراء مرموقين، وأكثر من 40 مدرسة رائدة في مجال التدريب على الطيران. وأتاح هذا الحدث للحضور مساحةً لاستكشاف الفرص والآفاق المهنية الواعدة في قطاع الطيران ضمن مساراتٍ وظيفية متعددة، بما فيها طواقم المقصورات وتدريب الطيارين وإدارة المطارات والهندسة.

أخبار ذات صلة
الإمارات الوجهة الأولى للفعاليات العالمية في نوفمبر
معرض أبوظبي للطيران ينطلق نوفمبر المقبل
معرض أبوظبي للطيران
آخر الأخبار
منصور بن زايد: متحف "نور وسلام" نافذة لاستكشاف ثراء الحضارة الإسلامية
علوم الدار
منصور بن زايد: متحف "نور وسلام" نافذة لاستكشاف ثراء الحضارة الإسلامية
اليوم 19:08
ناشرون: التكنولوجيا تؤسس جيلاً جديداً من القراء
التعليم والمعرفة
ناشرون: التكنولوجيا تؤسس جيلاً جديداً من القراء
اليوم 22:41
منظومة دفاع جوي
الأخبار العالمية
أوكرانيا تطلب من حلفائها أنظمة حديثة للدفاع الجوي
اليوم 22:37
لحظة إطلاق صاروخ روسي
الأخبار العالمية
بوتين يعلّق على إطلاق صاروخ "أوريشنيك" فرط الصوتي الجديد
اليوم 22:13
مريض مصاب بمرض جدري القردة
الأخبار العالمية
"الصحة العالمية" تدلي ببيان بشأن جدري القردة
اليوم 22:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©