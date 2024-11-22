معرض أبوظبي للطيران 2024 يختتم أعماله بحضور 15 ألف مشارك



أبوظبي (الاتحاد)

اختتم معرض أبوظبي للطيران 2024 أعماله بنجاح، وشهد الحدث على مدار أيامه الثلاثة العديد من الفعاليات التي ركزت على التدريب في مجال الطيران، والتنقل الجوي المتقدم والاتجاهات الناشئة التي ترسم ملامح مستقبل قطاع النقل الجوي وصناعة الطيران.

واستقطب المعرض أكثر من 15 ألف مشارك، من ضمنهم شخصياتٌ رائدة وأبرز أقطاب صناعة الطيران، إلى جانب 40 أكاديمية تدريب في مجال الطيران و50 شركة طيران من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا.

ويجسد نجح المعرض في دورته السابعة رؤية أبوظبي الرامية إلى تعزيز مكانتها المرموقة على خريطة الطيران العالمية، وذلك من خلال استقطاب هذا الحدث لكبرى الشركات البارزة.

وقال ديدييه ماري، الرئيس التنفيذي ومؤسس معرض أبوظبي للطيران: «نفخر بالنجاح الكبير الذي حققه معرض أبوظبي للطيران في دورته لهذا العام، والذي تجلى في استقطابه أكثر من 160 جهة عارضة، وشكّل الحدث منصةً عالمية لتبادل الخبرات وتوطيد أواصر التعاون بين رواد قطاع الطيران، وشهد إبرام مجموعة من مذكرات التفاهم، ليرسخ بذلك مكانته المرموقة كأحد أبرز فعاليات الطيران العالمية».

وتضمن جدول أعمال المعرض سلسلةً من الفعاليات الرائدة، من ضمنها «معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لوظائف الطيران» الذي شكل منصةً للتعليم وتعزيز الشمولية في صناعة الطيران، وسجل مشاركة شركاتٍ بارزة وخبراء مرموقين، وأكثر من 40 مدرسة رائدة في مجال التدريب على الطيران. وأتاح هذا الحدث للحضور مساحةً لاستكشاف الفرص والآفاق المهنية الواعدة في قطاع الطيران ضمن مساراتٍ وظيفية متعددة، بما فيها طواقم المقصورات وتدريب الطيارين وإدارة المطارات والهندسة.