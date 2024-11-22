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اقتصاد

وفد اقتصادي إماراتي يبحث في فنلندا سبل تعزيز الاستثمارات

وفد اقتصادي إماراتي يبحث في فنلندا سبل تعزيز الاستثمارات
22 نوفمبر 2024 20:40

 


هلسنكي (وام)
عقد وفد إماراتي برئاسة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، اجتماعات مع أبرز الشركات الفنلندية.
وضم الوفد ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الاستثمار، واتحاد غرف التجارة والصناعة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، والاتحاد للقطارات، وعدداً من الشركات الإماراتية. وهدفت الزيارة إلى بحث سبل تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع فنلندا والشركات الفنلندية في القطاعات المختلفة، ومنها التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والتعليم، والفضاء، والاتصالات.
وعقد الوفد اجتماعاً مع قادة الأعمال والصناعة في فنلندا بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية بين الجانبين، كما تم عقد طاولة مستديرة مع أبرز الشركات الناشئة الفنلندية لمناقشة فرص التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا الحديثة، والتعليم، والطاقة، والأمن الغذائي، وشارك في تلك المناقشات جهات حكومية وشركات إماراتية مختلفة.
والتقى الوفد خلال الزيارة مع الرئيس التنفيذي لغرف التجارة الفنلندية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين غرف التجارة والصناعة في الدولة وغرف تجارة فنلندا، كما عقد اجتماعات ثنائية مع كل من شركة «نوكيا» و«SiloAI» و«ICEYE»، وذلك بهدف تعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاتصالات بين القطاعي الحكومي والخاص لدى البلدين.
وتخللت الزيارة جولة في معرض «SLUSH 2024»، الذي يركز على تشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وذلك بمشاركة أكثر من 5000 شركة ناشئة وأكثر من 3000 مستثمر من الدول المختلفة.

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