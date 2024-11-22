شركات وطنية تعرض أحدث ابتكاراتها في «أبوظبي للقوارب»

رشا طبيلة (أبوظبي)

استعرضت شركات وطنية مشاركة في معرض أبوظبي الدولي للقوارب، الذي يستضيفه مركز أدنيك أبوظبي، أحدث منتجاتها وابتكاراتها وخدماتها في عالم اليخوت والقوارب والمعدات البحرية.

وأشار عدد من ممثلي تلك الشركات لـ«الاتحاد» إلى عرض منتجات وقوارب جديدة يتم طرحها لأول مرة في المعرض، بمزايا حديثة وابتكارات تجعلها سريعة ومقاومة للأمواج وتوفر راحة ورفاهية لمستخدميها، إضافة إلى خدمات جديدة لأول مرة، مثل عضوية شهرية أو سنوية لاستئجار اليخوت والقوارب، ومنتجات للرياضات البحرية من مركبات وألواح للتزلج على المياه ومحركات للمركبات والقوارب وأكسسوارات لليخوت وغيرها.

وتشهد الدورة الحالية للمعرض ارتفاع مساحته بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 75 ألف متر مربع، فيما ارتفع عدد العارضين والعلامات التجارية إلى 813 عارضاً، بنسبة نمو تبلغ 14% مقارنة مع 711 عارضاً وعلامة تجارية في الدورة الماضية.

وزاد عدد القوارب المشاركة بنسبة 66% ليصل إلى 175 قارباً مقارنة بـ105 قوارب في نسخة 2023 في حين ارتفع عدد القوارب في المرسى بنسبة 127% ليصل إلى 125 قارباً، مع زيادة بنسبة 50% في القوارب التي يزيد طولها على 15 متراً.



دول جديدة

وتشارك في الدورة الجديدة للمعرض 56 دولة، منها ست دول جديدة، هي: لوكسمبورغ، واليونان، والسويد، ومصر، والبحرين، وروسيا، ما يمثل زيادة بنسبة 19% مقارنة بـ47 دولة في النسخة السابقة.

وقال ثاني القمزي، رئيس شركة القمزي مارين لتصنيع القوارب: نشارك للسنة الثانية في معرض أبوظبي الدولي للقوارب ونعرض زوارق بأحجام 27 قدماً و33 قدماً و36 متراً، إضافة إلى زورق رياضي جديد «سبورت» يتم عرضه للمرة الأولى، ونقوم بتصنيع القوارب في جميع مراجل التصنيع في مصنعنا بأبوظبي، حيث يأخذ تصنيع القارب الواحد شهراً كاملاً ثم يتم تسليمه للعميل.

وأوضح أن مبيعات الشركة تصل إلى ما بين 30 و40 قارباً سنوياً، كما تقوم الشركة بالتصدير خارج الدولة على مستوى دول الخليج مثل الكويت وقطر والبحرين.

بدوره، قال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لـ«نيرفانا للسفر والسياحة»: «لأول مرة نشارك في معرض أبوظبي الدولي للقوارب من خلال إطلاق شركة (نادي نيرفانا للقوارب)، لتكون الأولى من نوعها في المنطقة حيث تم استقطاب أكثر من 70 قارباً حديثاً من طرازات العامين 2024 و2025، تمثل أكثر من 12 علامة تجارية».

وأضاف: «تقدم الشركة الجديدة فرصة الاشتراك بعضوية سنوية لاستئجار القوارب واليخوت مع كل الخدمات والتسهيلات، فضلاً عن توفير الصيانة والسائق والتكاليف الأخرى».

وشدد على أن الهدف من إطلاق هذه الشركة هو تعزيز قطاع السياحة البحرية.

وقال سيف الطاير، الشريك في مصنع «الربان مارين» بدبي، الذي بدأ في تصنيع القوارب منذ العام 1998: نقوم بتصنيع قوارب للصيد والنزهة بأحجام 30 قدماً و35 قدماً و39 قدماً و45 قدماً، ونصنع القوارب لجهات وقطاعات حكومية وللصيد وللنزهة والترفيه.

وأشار إلى أنه يتم لأول مرة في معرض أبوظبي الدولي للقوارب عرض نسخة جديدة لقارب 45 قدماً.

وأكد أن ما يميز قوارب المصنع أنها مقاومة لأمواج البحر، حيث يشعر مستخدمو تلك القوارب بالراحة والرفاهية لأنها مصنوعة من فايبر جلاس، وتمتاز بالمتانة ولا تحتاج لصيانة دورية.



نمو الطلب

وقال أحمد راشد الجنيبي متحدث في شركة ألفا بوتس التي تشارك لأول مرة في المعرض: «نصنع ونصمم قواربنا في مصنعنا في أبوظبي، ونعرض قاربين في المعرض، الأول قارب رياضي للصيد بحجم 42 قدماً والآخر قارب صغير بحجم 19 قدماً.

وأضاف: «ما يميز قواربنا أنها مصنوعة من الفايبر جلاس ومزودة بأحدث التقنيات لتكون متينة وفي نفس الوقت أقل استهلاكاً للوقود ومصممة بتصاميم عصرية لتكون مناسبة لفئة الشباب».

وتوقع الجنيبي نمواً في الطلب العام الحالي حيث تتلقى الشركة طلبات من داخل وخارج الدولة.

وقال محمود سويد، مدير عام «دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية»، التي تعد وكيلاً لعدد من المنتجات والعلامات التجارية المتعلقة بالقطاع البحري من محركات ومركبات تزلج وشاشات «جي بي أس» وغيرها: «يوجد طلب إيجابي على منتجات ومعدات القطاع البحري ونتوقع نمواً في الطلب العام الجاري».

وأضاف: «نعرض منتجات وطرازات متنوعة خلال معرض أبوظبي الدولي للقوارب، ويشهد المعرض نمواً في الطلب والمشاركة بشكل سنوي، ونتوقع نمو الإقبال من المشاركين والزوار في هذه الدورة من المعرض».



مروان السركال: طلب متزايد على مستلزمات اليخوت

قال مروان بن يوسف السركال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كارتر آند وايت» الإماراتية: «نشارك للمرة الثالثة في معرض أبوظبي الدولي لليخوت، وهدفنا تلبية احتياجات ملاك اليخوت من أكسسوارات ومنتجات متميزة تناسب جميع أحجام اليخوت، ونقوم بتصميم منتجات خاصة وشخصية بناء على طلب العملاء».

وشدد السركال على أن الطلب المتزايد والكبير على أكسسوارات ومستلزمات اليخوت قد دفع الشركة للتوسع إقليمياً وعالمياً ضمن استراتيجية مدروسة للأسواق، موضحاً أن منتجات الشركة الخاصة باليخوت والقوارب التي تتميز بعلامة «صنع في الإمارات» توجد في أسواق الدولة والسعودية والبحرين وإيطاليا، وستتوفر في شهر أبريل من العام القادم في مدينة كان الفرنسية التي تضم أهم وأرقى مراسي اليخوت في العالم، إلى جانب خطط للتوسع في مدن وعواصم عالمية أخرى.