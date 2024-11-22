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اقتصاد

«المركزي» يعلق نشاط تحويل الأموال لشركة الرازوقي للصرافة

المصرف المركزي
22 نوفمبر 2024 21:51

 
أبوظبي (الاتحاد)
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة الرازوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق فرعي المرر وديرة. 
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

 

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