«ديوا» تكرم خريجي الدفعة الرابعة من برنامج «شباب الطاقة النظيفة»

دبي (الاتحاد)

نظم مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، حفلاً تكريمياً لخريجي الدفعة الرابعة من برنامج «شباب الطاقة النظيفة» الهادف إلى تطوير معارف وخبرات قادة الطاقة الشباب في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وريادة الأعمال، وتحفيز مشاركتهم في تسريع عجلة العمل المناخي. وشهدت الدفعة الرابعة من البرنامج تخريج 25 منتسباً من المواهب وقادة الطاقة الشباب من مختلف الجامعات المحلية والعالمية.

ويجمع البرنامج خيرة القادة الشباب في قطاع الطاقة من مختلف المجالات، ويعمل على تزويدهم بفرص تعليمية فريدة لتوسيع معارفهم وتحفيز مشاركتهم في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة. ويشتمل البرنامج على ورش عمل مبتكرة وجلسات توعوية وجولات ميدانية.

وغطت ورش عمل الدفعة الرابعة من البرنامج مواضيع متنوعة حول الطاقة النظيفة، وأساليب استخدام التقنيات الإحلالية، إلى جانب تزويد الشباب بالمعارف اللازمة حول ريادة الأعمال، حيث تلقى المركز طلبات مشاركة من قرابة 165 طلب مشاركة من ما يزيد على 30 جامعة محلية وعالمية.

ويدعم مركز الاستدامة والابتكار جهود الهيئة لتطوير قدرات الجيل المقبل من الشباب المبتكرين والخبراء لابتكار حلول مستدامة تسهم في الحد من تحديات التغير المناخي، واستشراف الفرص المستقبلية، ليكونوا شركاء فاعلين في تسريع انتقال الطاقة، وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وتؤمن الهيئة بقدرة الشباب على تقديم رؤى مبتكرة من زوايا جديدة لإيجاد الحلول لمواجهة التغيّر المناخي وضمان مستقبل أكثر إشراقاً واخضراراً.