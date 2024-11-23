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اقتصاد

منصور بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لـ «بورشه»

منصور بن محمد خلال لقائه أوليفر بلوم (وام)
24 نوفمبر 2024 01:41

دبي (الاتحاد)

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التقى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه، وذلك خلال زيارة سموه مهرجان «رموز بورشه»، وهو أحد أكبر مهرجانات السيارات في منطقة الشرق الأوسط، والمقام بحي دبي للتصميم.
حضر اللقاء معالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومانفريد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقام سموه بجولة في جنبات المهرجان تعرف خلالها على أحدث التقنيات والحلول التي تتبعها الشركة الألمانية العريقة في مجال صناعة السيارات، كما اطلع على مجموعة من السيارات الكلاسيكية والرياضية والطرازات التجريبية الجديدة للشركة.
ويعد مهرجان «رموز بورشه» أكبر تجمع لملاك ومحبي السيارة الألمانية الشهيرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعود المهرجان في نسخته الرابعة بمنطقة «ذا سلاب» بحي دبي للتصميم.
وقد نجح مهرجان «رموز بورشه»، في ترسيخ مكانته الرائدة في الشرق الأوسط خلال ثلاث سنوات، وأصبح أبرز الفعاليات السنوية لمحبي «بورشه» على مستوى العالم، وكذلك لأي شخص شغوف بالسيارات الكلاسيكية أو رياضة السيارات أو الطرازات التجريبية الجديدة المستقبلية.

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