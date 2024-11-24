«غرفة الشارقة» تشارك في ملتقى الأعمال مع باكستان

الشارقة (الاتحاد)

استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة جهودها في تعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي رائد، مجددة التزامها بدعم المبادرات والملتقيات التي تعزز العلاقات بين مجتمعات الأعمال، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك، خلال مشاركتها في ملتقى «الأعمال الشارقة – باكستان» الذي نظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» بالتعاون مع «مجلس الأعمال الباكستاني» في الإمارة.

وأشار عبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال بغرفة الشارقة، في كلمة الغرفة، إلى أهمية الملتقى ومخرجاته التي ستسهم في توفير المزيد من فرص التعاون المثمر بين رجال الأعمال والمستثمرين في الشارقة وباكستان، ليمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان، من خلال تسليط الضوء على مجالات الاستثمار في البلدين.

وأضاف الشامسي، أن غرفة الشارقة بذلت جهودها لإطلاق مجلس الأعمال الباكستاني ضمن مجالس الأعمال التي تنشط تحت مظلتها، واستضافت في سبتمبر الماضي الاجتماع الأول للأعضاء المؤسسين للمجلس، في مؤشر على انطلاق عمله في تعزيز الروابط الاستثمارية والتجارية بين مجتمع الأعمال في الشارقة والإمارات عامة ونظيره في باكستان، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين.