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سياحة الإمارات تترقب نمواً استثنائياً خلال الموسم الشتوي

سياحة الإمارات تترقب نمواً استثنائياً خلال الموسم الشتوي
25 نوفمبر 2024 01:20

أبوظبي (وام)

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يترقب القطاع السياحي في الإمارات تحقيق نمو استثنائي خلال الموسم الشتوي الحالي، وسط مجموعة واسعة من التجارب والأنشطة والفعاليات التي تعزز ريادة الدولة وجهة سياحية رائدة على مستوى العالم.
وتتبوأ الإمارات صدارة الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم، مع قدرتها على تقديم تجارب متكاملة ومتعددة تلبي جميع الأذواق والاهتمامات.
وأكد خبراء ومسؤولون في القطاع السياحي لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الإمارات ماضية في تعزيز مكانتها وجهة سياحية متكاملة، من خلال تقديم تجارب متنوعة تلبي تطلعات الزوار المحليين والدوليين، مؤكدين أن الفعاليات والمهرجانات المتنوعة، خلال الموسم الشتوي، تلعب دوراً محورياً في جذب السياح وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في الدولة. وقالت نورة الحمادي، المدير العام لشركة أبوظبي للترفيه، الرئيس التنفيذي لشركة بداية للإعلام، إن نجاح الإمارات في تقديم تجارب سياحية مبتكرة يعكس رؤيتها المستقبلية التي تجمع بين الثقافة المحلية والمعايير العالمية، مؤكدة استمرار العمل على تقديم تجارب سياحية فريدة تتماشى مع تطلعات الزوار، ما يعزز مكانة الإمارات وجهة رائدة عالمياً.
وأضافت أن مهرجان «منصور» الذي عقد في أبوظبي في بداية الموسم الشتوي لهذا العام يعكس هذا النهج، إذ قدم نموذجاً للتجارب الشاملة والمبتكرة التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للثقافة والترفيه والسياحة، مشيرة إلى أن التآزر بين السياحة الداخلية والدولية يدعم سعي الإمارات لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة ومركز للابتكار الثقافي والاقتصادي. من جانبه، أكد ليام فيندلي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال ديستنيشنز»، أن المدن الترفيهية في جزيرة ياس تستعد مع بدء الموسم الشتوي، لاستقبال زوارها بمجموعة من التجارب الترفيهية والأنشطة الفريدة، حيث يُتوقع أن يحمل هذا الشتاء طابعاً خاصاً، ليكون واحداً من أبرز المواسم التي تنتظرها الجزيرة، مع استقبالها الزوار المقيمين والسياح من أنحاء العالم المختلفة.
أبرز الوجهات
توقع تيمور إلغاز، المدير العام الإقليمي في دبي والإمارات الشمالية لمجموعة «روتانا»، موسماً سياحياً استثنائياً خلال فترة الشتاء يعزز مكانة الدولة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية عالمياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتميز بجوها المثالي خلال الشتاء ما يجعلها وجهة مفضلة للسياح من أنحاء العالم المختلفة.
 وأشار إلى أن القطاع السياحي في الدولة يسجل بالفعل زيادة ملحوظة في معدلات الإشغال، وخاصة خلال عطلة الشتاء، مدعومة بالطلب المتزايد من الأسواق الإقليمية والدولية، وأن من المتوقع استمرار هذا الزخم طوال الموسم بنسبة تزيد على 90% بفضل الجهود المشتركة بين قطاع السياحة والفنادق.
وأوضح، أن الفعاليات والأحداث تلعب دوراً محورياً في تعزيز السياحة، ورفع معدلات الإشغال الفندقي في الدولة، مشيراً إلى أن الإمارات تقدم تجربة شاملة ومميزة عبر استضافتها مجموعة متنوعة من الفعاليات، بما في ذلك المهرجانات الثقافية، والمعارض العالمية، والعروض الترفيهية.

الإمارات
السياحة
الشتاء
القطاع السياحي
وكالة أنباء الإمارات
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