أبوظبي تتصدر مدن العالم في سرعة الإنترنت المتحرك

يوسف العربي (أبوظبي)

تصدرت أبوظبي مدن العالم في سرعة النطاق العريض عبر شبكة الهاتف المتحرك، بعد تقدمها مرتبة واحدة خلال شهر أكتوبر الماضي على مؤشر شركة «Ookla» العالمية المتخصصة في حساب متوسط سرعة الإنترنت في مدن العالم.

ووفق مؤشر الشركة لشهر أكتوبر 2024، سجلت شبكة النطاق العريض عبر شبكة الهاتف المتحرك في أبوظبي متوسط سرعة تنزيل بيانات «Download» بلغ 478.83 ميجابت/‏ الثانية، و31.96 ميجابت/‏ الثانية، لرفع البيانات «Upload»، فيما بلغت سرعة الاستجابة 20 ملي ثانية.

وتحسن متوسط سرعة تنزيل البيانات عبر شبكة الهاتف المتحرك في أبوظبي بنسبة تناهز 90.1% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023، فيما زاد متوسط سرعة رفع البيانات بنسبة 33.6% خلال الفترة المشار إليها.

وأوضح مؤشر «Ookla»، أن متوسط سرعة تنزيل الملفات على شبكة النطاق العريض «المتحرك» في أبوظبي يزيد بنسبة 709% على المتوسط العالمي البالغ 59.15 ميجابت/ ‏الثانية، فيما تزيد سرعة رفع البيانات عبر الشبكة بنسبة 182% على المتوسط العالمي البالغ 11.33ميجابت/ ‏الثانية.

وحلت مدينة الريان في قطر بالمرتبة الثانية عالمياً بمتوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 2454.33ميجابت/‏ الثانية، و27.8 ميجابت/‏ الثانية لرفع البيانات، فيما جاءت دبي في الترتيب الثالث عالمياً بسرعة تنزيل بيانات بلغت 420.99 ميجابت/‏ الثانية، و29.19 ميجابت/‏ الثانية لرفع البيانات، تليها مدينة الدوحة بسرعة تنزيل بيانات بلغت 361.40 ميجابت/ الثانية و27.59 ميجابت/ الثانية.

ووفق مؤشر «Ookla» العالمية لمتوسط سرعة الإنترنت المتحرك في مدن العالم، حلت العاصمة السعودية الرياض في الترتيب الخامس عالمياً بعد تقدمها مرتبتين لتسجل سرعة تنزيل بيانات بلغت 257.30 ميجابت/‏ الثانية، و21.22 ميجابت/‏ الثانية لرفع البيانات، فيما تراجع ترتيب كوبنهاجن ثلاث مراتب لتستقر في الترتيب السادس عالمياً بمتوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 251.58 ميجابت/‏ الثانية، و26.55 ميجابت/‏ الثانية لرفع البيانات.

وحلت مدينة صوفيا البلغارية في المرتبة السابعة عالمياً بمتوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 241.84ميجابت/‏ الثانية، و32.3 ميجابت/‏ الثانية لرفع البيانات، تليها مدينة لشبونة التي حلت في الترتيب الثامن عالمياً بمتوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 238.55 ميجابت/‏ الثانية، و19.26ميجابت/‏ الثانية لرفع البيانات.

وجاءت مدينة بورتو البرتغالية في الترتيب التاسع عالمياً لتسجل متوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 236.36 ميجابت/‏ الثانية، و19.26 ميجابت/‏ الثانية لرفع البيانات، تليها مدينة أوسلو التي حلت عاشراً لتسجل متوسط سرعة تنزيل بيانات بلغ 228.71 ميجابت/‏ الثانية، و28.67 ميجابت/‏ الثانية لرفع البيانات.

ريادة الإمارات

تعد الرؤية الحكومية واستثمارات مجموعة «إي آند» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، واستراتيجية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المساهم الرئيس في مجال تعزيز ريادة الإمارات عالمياً في قطاع الاتصالات والمعلومات على صعيد سرعة «الإنترنت». وحقق قطاع الاتصال في الإمارات العديد من الإنجازات الريادية لتتبوأ الدولة صدارة بلدان العالم في معدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل، ونسبة مستخدمي «الإنترنت»، فيما حلت الدولة تاسعاً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، والـ 22 في مؤشر جاهزية الدولة للذكاء الاصطناعي.