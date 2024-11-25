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الذهب يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

الذهب
25 نوفمبر 2024 07:58

صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين مقتربة من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بانخفاض الدولار والطلب على الملاذ الآمن، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات لاستجلاء توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وبحلول الساعة 0014 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2719.19 دولار للأوقية (الأونصة)، ويتجه صوب سادس جلسة على التوالي من المكاسب.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2721.10 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 31.39 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.34 بالمئة إلى 966.88 دولار. وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1017.28 دولار للأوقية.

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المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
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