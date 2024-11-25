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اقتصاد

«يوروبنك» يعتزم شراء 24.7% من أسهم منافسه «هيلينك بنك»

«يوروبنك» يعتزم شراء 24.7% من أسهم منافسه «هيلينك بنك»
25 نوفمبر 2024 13:32


أثينا(د ب أ)
توصل مصرف يوروبنك اليوناني إلى اتفاق مع شركتي ديميترا هولدنجز ولوجيكوم سيرفس لشراء حوالي 24.7% من أسهم هيلينك بنك (البنك اليوناني) مقابل حوالي 493 مليون يورو، بما يعادل 4.483 يورو للسهم.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن يوروبنك سيستحوذ على حوالي 88.064 مليون سهم من أسهم البنك المنافس من شركة ديميترا مقابل حوالي 426 مليون يورو، وعلى 13.7 مليون سهم من شركة لوجيكوم مقابل حوالي 66 مليون يورو.
يذكر أن الصفقة تحتاج إلى موافقة السلطات الرقابية والجمعية العمومية لشركة ديميترا.
ومع غير المتوقع الحصول على هذه الموافقات قبل 8 فبراير المقبل على أفضل تقدير.
كان يوروبنك قد أعلن اتفاقه على شراء كمية من أسهم النقابة القبرصية للعاملين في البنوك وصندوق الرفاه الاجتماعي لموظفي بنك قبرص وصندوق الرعاية الصحية لموظفي بنك قبرص في هيلينك بنك يوم 7 نوفمبر الحالي.
وسيتم تعديل السعر ليصبح 4.483 يورو للسهم، وفقاً لسعر شراء الأسهم من ديميترا ولوجيكوم. يذكر أن يوروبنك يمتلك بالفعل 55.962% من أسهم هيلينك بنك، وتصل حصته بعد إتمام هذه الصفقات إلى 93.47% من أسهم البنك.

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