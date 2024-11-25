المؤشر نيكي يغلق مرتفعاً مع تقييم المستثمرين لبيانات أميركية إيجابية



طوكيو(رويترز)

أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعاً اليوم الاثنين، مع شعور المستثمرين المحليين بالارتياح، بعد صدور بيانات أميركية في الآونة الأخيرة تشير إلى قوة أنشطة الأعمال في أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع مؤشر أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 31 شهراً في نوفمبر بدعم من الآمال في خفض إضافي لأسعار الفائدة، وانتهاج إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب سياسات مواتية أكثر للأعمال في العام المقبل.

وارتفع المؤشر نيكي 1.3% ليغلق عند 38780.14 نقطة اليوم الاثنين. ولامس المؤشر أعلى مستوى خلال اليوم عند 39053.64 نقطة، متجاوزاً بذلك مستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 15 نوفمبر.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.71% إلى 2715.6 نقطة.

وقال فوميو ماتسوموتو، كبير المحللين في أوكاسان للأوراق المالية: «العوامل الخارجية مهمة للأسهم اليابانية الآن لأننا لم نشهد الكثير من المحفزات المحركة للسوق داخل اليابان».

وأغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة، وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسة مكاسب أسبوعية بعد نشر بيانات الأعمال.

وقال ماتسوموتو: «لكن مكاسب المؤشر نيكي جاءت محدودة بسبب المخاوف من التأثير المحتمل لسياسة الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب على المصدرين اليابانيين».

وقفزت أسهم فاست ريتيلنج المالكة لعلامة يونيكلو 3.5% لتعطي أكبر دفعة للمؤشر نيكي.

وارتفعت أسهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 3.9% وربحت أسهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة، 3.3%.

وصعد سهم شركة كيسي إلكتريك رايلواي 13.83%، وسهم شركة كيكيو 11.07 بالمئة، بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعة مستثمرين ناشطين تقوم بزيادة حصصها في شركتي تشغيل السكك الحديدية.

لكن سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق تراجع 2.3% لتكون أكبر الشركات تأثيراً بالسلب على المؤشر نيكي. وتراجع سهم شركة كيه.دي.دي.آي للاتصالات 1.35%.

ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيس ببورصة طوكيو، ارتفع 45% وانخفض 50% وظلت 4% دون تغيير.

ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكي، ارتفع 143 سهماً، وانخفض 79 سهماً، وبقيت ثلاثة أسهم أخرى دون تغيير.