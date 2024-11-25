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طيران الإمارات تتسلم أولى طائراتها الـ«إيرباص A350»

طيران الإمارات تتسلم أولى طائراتها الـ«إيرباص A350»
25 نوفمبر 2024 16:22

دبي (الاتحاد)

احتفلت طيران الإمارات اليوم بتسلم أول طائرة من طراز الإيرباص A350 التي تعد أول طائرة من بين 65 طائرة A350 سيتم تسليمها للناقلة على مدار السنوات القليلة المقبلة، وذلك في أول عملية تسليم نوع جديد من الطائرات ينضم إلى أسطول طيران الإمارات منذ عام 2008.

وتم تسليم الطائرة رسمياً صباح اليوم إلى طيران الإمارات، حيث تقلع في رحلتها من تولوز إلى دبي اليوم. وبمجرد هبوط طائرة الإمارات A350 في دبي، سيتم وضع اللمسات النهائية على الطائرة في المركز الهندسي لطيران الإمارات قبل الكشف عنها رسمياً في فعالية خاصة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

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وكانت رحلة التسليم لأحدث عضو في أسطول طيران الإمارات مدعومة بمزيج من وقود الطائرات، ووقود الطيران المستدام «ساف».

وستدخل الطائرة الخدمة رسمياً في 3 يناير المقبل في رحلتها إلى وجهتها الأولى، إدنبرة، تليها 8 وجهات أخرى في منطقة الشرق الأوسط، وغرب آسيا وأوروبا.
 

طيران الإمارات
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