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«فلاي دبي» تضيف العلمين المصرية إلى وجهاتها الصيفية

«فلاي دبي» تضيف العلمين المصرية إلى وجهاتها الصيفية
25 نوفمبر 2024 16:24

دبي (وام)

أعلنت «فلاي دبي» اليوم أنها ستطلق رحلات موسمية صيفية جديدة إلى مطار العلمين الدولي في جمهورية مصر، بحيث سيتم تشغيل الرحلات يومياً من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي خلال الفترة من 21 يونيو إلى 7 سبتمبر 2025.

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وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «ملتزمون دوماً في تسهيل حركة التجارة والسياحة في الأسواق غير المخدومة وربطها عبر مركز الطيران في دبي».

ومع إضافة العلمين إلى الوجهات الصيفية، تزيد فلاي دبي من شبكتها في مصر إلى ثلاث وجهات، بما في ذلك الإسكندرية والقاهرة، وتوفر 21 رحلة أسبوعية.
 

فلاي دبي
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