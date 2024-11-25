انخفاض مبيعات «كينج فيشر» البريطانية خلال الربع الثالث



لندن (د ب أ)



انخفضت مبيعات شركة كينج فيشر البريطانية لتجارة التجزئة الخاصة بالمنازل خلال الربع الثالث، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة، اليوم الاثنين، إن مبيعاتها خلال الربع الثالث انخفضت بنسبة 0.6% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 3.22 مليار جنيه إسترليني (4.05 مليار دولار).

وتوقعت الشركة أن تتراوح أرباحها قبل حساب الضرائب خلال العام المالي ما بين 510 مليون جنيه إسترليني و540 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بالتوقعات السابقة بأن تتراوح ما بين 510 ملايين 550 مليون جنيه إسترليني.

وارتفعت المبيعات في المملكة المتحدة وإيرلندا بنسبة 1.2% لتصل إلى 1.62 مليار جنيه إسترليني.