تراجع مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا خلال نوفمبر



ميونخ (د ب أ)



تدهور مناخ الأعمال في ألمانيا مجدداً هذا الشهر بعد أن شهد تعافياً في أكتوبر الماضي.

وأعلن معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية في ميونخ اليوم الاثنين أن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض في نوفمبر بمقدار 0.8 نقطة إلى 85.7 نقطة.

وهذا يعني أن أهم مؤشر اقتصادي في ألمانيا يقترب مرة أخرى من أدنى مستوى له منذ بداية العام، والذي بلغه في سبتمبر الماضي عند 85.4 نقطة.

وكان المحللون يتوقعون انتكاسة بعد أن سجلت مؤشرات أخرى ضعفاً في الآونة الأخيرة. وتوقع المحللون أن ينخفض مؤشر «إيفو» إلى 86 نقطة فقط. وكانت الشركات التي شملها استطلاع معهد إيفو، والتي بلغ عددها حوالي 9 آلاف شركة، أقل رضا عن وضعها الحالي على وجه الخصوص، بينما تدهورت التوقعات للأعمال المستقبلية على نحو طفيف. وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست: «الاقتصاد الألماني يفتقر إلى القوة».

وفي قطاع الخدمات تدهور مناخ الأعمال بشكل كبير، وكذلك في الشركات الصناعية مع انخفاض الطلبيات.