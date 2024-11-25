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اقتصاد

3 مليارات درهم تداولات الأسهم المحلية

ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.41 % (الاتحاد)
25 نوفمبر 2024 21:33

يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت قيمة التداولات في أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات جلسة اليوم، مسجلة  3.05 مليار درهم، بدعم من تداولات المستثمرين الأجانب  والمؤسسات، والمحافظ الاستثمارية،  بحسب البيانات الصادرة عن الأسواق.
وقاد القطاع المالي التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية للارتفاع ،  إلى 2.246 مليار درهم ، بدعم من السيولة المتدفقة إلى أسهم البنوك الوطنية الكبرى بشكل رئيس.
وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 9231 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.002%، فيما شهدت الجلسة إبرام نحو 29 ألف صفقة تم من خلالها تداول 439 مليون سهم.
وفي ما يتعلق بتداولات المستثمرين الأجانب فقد بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.5 مليار درهم تعادل 68% من إجمالي قيمة التداول خلال الجلسة، فيما بلغت محصلة تداولاتهم في سوق أبوظبي نحو 4.8 مليون درهم  كصافي بيع.

واستحوذت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية على ما يقارب  2 مليار درهم من قيمة التداولات وبلغت محصلة تداولاتها نحو 10 ملايين درهم كصافي بيع.
وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على 4768 نقطة بارتفاع نسبته 0.946% وقدره 44.68 نقطة فوق مستوى إغلاقه السابق، لتصل قيمة التداولات إلى 812  مليون درهم بعد تنفيذ 17.3 ألف صفقـة توزعت عـلى 236 مليون سهم، حيث شهدت الجلسة إرتفاع 32 شركة وهبوط 19 شركة وثبات أسعار 3 شركات. 
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة  نحو 494  مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 461  مليون  درهم.

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كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 28,5  مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 45  مليون  درهم. 
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 33  مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 29  مليون درهم خلال نفس الفترة.
 ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 556  مليون درهم لتشكل ما نسبته 68% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 535  مليون درهم لتشكل ما نسبته 65 % من إجمالي قيمة المبيعات.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 21  مليون درهم كصافي شراء، فيما بلغت محصلة تداولات المؤسسات نحو 71 مليون درهم كصافي شراء.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
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