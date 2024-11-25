«الاتحاد للطيران» تنقل 21 مليون مسافر في 2025

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، عن 10 وجهات جديدة ستتم إضافتها لشبكة الناقلة خلال العام المقبل، وهي الجزائر العاصمة، وأتلانتا عاصمة ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأميركية، وشيانغ ماي في تايلاند، وهانوي عاصمة فيتنام، وهونج كونج، وكرابي في تايلاند، وميدان في إندونيسيا، وبنوم بنه عاصمة كمبوديا، وتايبي في تايوان وتونس.

وقال نيفيس في لقاء صحفي أمس، إن عدد وجهات الناقلة سترتفع إلى 93 وجهة خلال عام 2025 في أكثر من 50 دولة، وسط توقعات بنقل 21 مليون مسافر، مؤكداً أنه ستتم إضافة 20 طائرة جديدة لأسطول الشركة العام المقبل ليرتفع إجمالي الأسطول لنحو 115 طائرة.

ويأتي هذا الإعلان، الذي هو جزء من برنامج التوسعة السريع، ليفي بوعد الشركة لضيوفها بتقديم خريطة طريق تضم وجهات يرغبون بالسفر إليها وبتواقيت تناسبهم، كما يسمح لأبوظبي بتقديم ضيافتها إلى المزيد من الضيوف من حول العالم، كمركز عالمي للسياحة والأعمال.

وتفصيلاً حول موعد إطلاق كل وجهة من الوجهات العشر، فيتم إطلاق الرحلات إلى أتلانتا في يوليو 2025، وتايبي في سبتمبر 2025، وميدان وبنوم بنه وكرابي في أكتوبر 2025، وتونس وشيانغ ماي وهونج كونج وهانوي والجزائر في نوفمبر من عام 2025.

وتستهدف الاتحاد للطيران وصول حجم أسطولها إلى أكثر من 160 طائرة بحلول 2030 وأن تنقل أكثر من 33 مليون مسافر في 2030، وأن ترفع عدد وجهاتها إلى أكثر من 130 وجهة.

وأكد نيفيس: «تعكس هذه التوسعة التزامنا بالاستماع إلى ضيوفنا الكرام، حيث اخترنا بتأنٍ الوجهات التي تعكس التجارب والمغامرات والفرص التي تهمهم، سواء كانوا يبحثون عن مناظر طبيعية ملهمة، أو تجارب ثقافية نابضة بالحياة، أو جلسات دافئة مع العائلة والأصدقاء، أو يسافرون في رحلة أعمال أو رحلة تعليمية».

وقال: «يسمح لنا هذا التوسع أيضاً باستقطاب مزيد من الزوار لاستكشاف أبوظبي التي تتميز بأشعة الشمس اللامتناهية والأطباق الشهية المتنوعة والثقافة الغنية والحدائق الترفيهية العائلية المبهجة والشواطئ الذهبية الآمنة، فشبكة وجهاتنا المتوسعة ستسهّل على الضيوف فرصة الاستمتاع بكل المزايا لدى مدينتنا لتقدّمه».

وشدد نيفيس على أن إطلاق عشر وجهات جديدة في يوم واحد يؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة تنمية شركة طيران ذات شبكة وجهات رائعة وخدمة عالمية المستوى تركز على الضيوف.

وأضاف: «ستكمّل الوجهات العشر التي تم الإعلان عنها اليوم الوجهات الجديدة التي أعلنت عنها الاتحاد للطيران في وقت سابق لعام 2025، وهي براغ ووارسو والعلمين».

ومن المفترض أن يؤدي توسع الاتحاد للطيران إلى جلب عشرات الآلاف من الزوار الجدد مباشرة إلى أبوظبي، مما يعزز مكانتها كوجهة رئيسة للسياحة الترفيهية والتجارية والثقافية. وتتماشى هذه الخطوة مع جهود العاصمة الإماراتية لجذب المسافرين الدوليين وتعزيز سمعتها كمركز للتواصل والابتكار والضيافة.

وأضاف نيفيس: «يدعم إطلاق هذه الوجهات العشر مقرناً في مطار زايد الدولي، الذي يتميز بعامل «الإبهار» والمساحة الواسعة لاستيعاب نمونا السريع، مما يعزز تجربة الضيوف الاستثنائية».



تسارع النمو

قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران»: «يمثل عام 2025 عاماً محورياً للاتحاد، مع أكثر من 90 وجهة في أكثر من 50 دولة، وأسطول يضم أكثر من 110 طائرات - بما في ذلك طائراتنا الجديدة من طراز A321LR - لنرحب بنحو 21 مليون ضيف على متنها. والأهم من ذلك، أنه سيدعمنا في جلب أكثر من مليون زائر إلى أبوظبي».

ومع تسارع نمو شركة الطيران، سيقوم برنامج ضيف الاتحاد، برنامج الولاء الحائز على جوائز، بتوسيع نطاقه أيضاً، مما يوفر لعدد أكبر من الضيوف الفرصة لكسب واسترداد الأميال مع الاستفادة من مزايا حصرية.