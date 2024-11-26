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الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا

الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا
26 نوفمبر 2024 08:32

ارتفع الدولار على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم الثلاثاء بعد أن قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنه سيوقع أمراً تنفيذياً يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا.

وصعد الدولار بأكثر من اثنين بالمئة مقابل البيزو المكسيكي وواحداً بالمئة مقابل الدولار الكندي.


وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، في أحدث قراءة 107.37. وتراجع اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.043175 دولار، في حين انخفض الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.2516 دولار.

وعلى صعيد العملات المشفرة، جرى تداول بتكوين عند 93577 دولاراً، وهو ما يقل كثيراً عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 99830 دولاراً والذي سجلته في مطلع الأسبوع.

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المصدر: وكالات
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