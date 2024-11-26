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اقتصاد

«تعاونية الاتحاد» تدرس التحول إلى شركة مساهمة عامة

«تعاونية الاتحاد» تدرس التحول إلى شركة مساهمة عامة
26 نوفمبر 2024 13:42

دبي (الاتحاد) بدأت «تعاونية الاتحاد» في دراسة التحوّل من جمعية تعاونية استهلاكية إلى شركة مساهمة عامة، وذلك بعد اجتماع مجلس إداراتها أمس الأول، ومناقشة تحويلها إلى شركة مساهمة عامة.يأتي ذلك في إطار سعي التعاونية لتعظيم مواردها المالية، وزيادة قدراتها التنافسية، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تشمل تطوير مشروعاتها، وتوسع انتشارها وتحسين خدماتها التي تقدمها، سواء للمساهمين أو المتعاملين معها والمتسوقين والمجتمع. ويأتي هذا التحول ضمن مساعيها لمواكبة التطورات الحاصلة على مستوى قطاع التجزئة في الدولة، بما يلبي طموحات ورؤية الدولة وقيادتها الرشيدة، للارتقاء بالمكانة الاقتصادية للدولة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المحلي، إذ إن التحول سيعزز الشفافية ونظم الحوكمة، حيث ستخضع التعاونية في حال تحولها إلى شركة مساهمة عامة لقوانين ولوائح تنظيمية تصب في المصلحة العامة للمساهمين. وسيعود تحويل التعاونية إلى شركة مساهمة عامة بالعديد من الفوائد على المساهمين والمتعاملين معها على حد سواء، حيث سيفتح آفاقاً جديدة في مجال الاستثمار للمساهمين يرتبط بنتائج الشركة وأدائها المالي، إضافة إلى تمكين المساهمين من تنويع استثماراتهم، وزيادة محفظتهم المالية من خلال تداول أوسع للأسهم في السوق المالي، مما يعزز قدرتهم على تحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل، فضلاً عن أنه سيتيح للتعاونية التوسع والانتشار في مناطق جغرافية جديدة تمكن العملاء من الاستفادة من خدمات الشركة في مناطق جغرافية أوسع وشريحة أكبر من المجتمع، وتطبيق أفضل أنظمة الحوكمة المؤسسية. وقامت التعاونية بناء على طلب الجمعية العمومية 2023 بتعيين شركة التميمي للعمل على ملف التحويل، لتقديم دراسة شاملة لتحويل هيكلها المؤسسي إلى شركة مساهمة عامة. وستتضمن الدراسة تقييم الجوانب القانونية والمالية، إضافة إلى مراجعة اللوائح والنظم القانونية بهذا الخصوص، ليتم عرضها على السلطات المختصة والجمعية العمومية للبت في القرار. وتجدر الإشارة إلى أن التعاونية شهدت، خلال العام الحالي، تحولاً استثنائياً في مسيرة أعمالها، حيث حققت نجاحات بارزة بفضل الرؤية الاستراتيجية الواضحة، وجهود فريق العمل، ومجلس الإدارة، وتتطلع إلى مستقبل واعد يحمل في طياته استدامة هذا الكيان التجاري لتقديم قيمة حقيقية لمساهميها وشركائها.

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