«كوداك» الأميركية لمعدات التصوير تبيع مجموعة أصول إلى «ماستركارد»

نيويورك(د ب أ)

قرر مجلس إدارة صندوق تقاعد شركة صناعة معدات التصوير الأميركية إيستمان كوداك بيع مجموعة من الأصول غير السائلة إلى مؤسسة ماستركارد فاوندشن، مع دراسة بيع الأصول، حيث تسعى الشركة للاستفادة من فوائض مالية بقيمة مليار دولار تراكمت على مدى سنوات.

وبحسب إفصاح رسمي، فإن مجلس إدارة الصندوق أمر اللجنة المعنية بإدارة الأصول ببدء إعداده للبيع المحتمل، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الخطوة.

كما وافق الصندوق على بيع حصص ملكية خاصة، وأصول غير سائلة بقيمة 764.4 مليون دولار إلى ماستر كارد فاوندشن مقابل 550.6 مليون دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المتوقع اتمام عملية البيع بنهاية العام الحالي.

وفي تعاملات صباح الأمس ببورصة نيويورك للأوراق المالية، ارتفع سعر سهم كوداك بنسبة 25% وهو أكبر ارتفاع يومي للسهم منذ فبراي الماضي، عندما كشفت بلومبرج لأول مرة عن دراسة الشركة بيع أصول صندوق التقاعد.

وقالت كوداك إنها حتى بعد جمع رأس مال صندوق التقاعد البديل ودفع ضريبة الاستهلاك، تتوقع الحصول على ما بين 530 و 585 مليون دولار من حصيلة هذا البيع، وهو ما يتجاوز القيمة السوقية للشركة نفسها، في ختام تعاملات يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي.

وذكرت بلومبرج أن الصندوق الذي يدير مجموعة أصول تقاعدية خاصة بأكثر من 37 ألف شخص استثمر، خلال السنوات الأخيرة، مبالغ كبيرة في صناديق التحوط وشركات الاستثمار المالي الخاصة وحول العجز في ميزانيته البالغ 255 مليون دولار إلى فائض.

وتقدر كوداك الأصول الفائضة لدى الصندوق بما بين 885 مليون، و975 مليون دولار بعد سداد الالتزامات، في حين لن يؤثر بيع هذه الأصول على حقوق أعضاء الصندوق. وسيتم تغطية مستحقات المتقاعدين الحاليين أو المستقبليين من خلال مزيج من توزيعات المبلغ الإجمالي وشراء معاش تقاعدي من شركة تأمين، لأولئك الذين يفضلون هذا الخيار.