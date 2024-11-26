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اقتصاد

المؤشر نيكي يغلق على انخفاض

جانب من مدينة طوكيو (رويترز)
26 نوفمبر 2024 14:23


طوكيو (رويترز)
 تراجع المؤشر نيكي الياباني، اليوم الثلاثاء، مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.وأغلق نيكي على هبوط 0.9% عند 38442 نقطة بعد أن تراجع بنحو اثنين بالمئة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا التداولات على منخفضا 1% عند 2689.55 نقطة.
وقال ترامب، أمس الاثنين، إنه سيفرض في أول يوم له في منصبه تعريفة جمركية بواقع 25% على جميع المنتجات من المكسيك وكندا وتعريفة إضافية 10% على السلع من الصين.
ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75. وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.
وقال ناكا ماتسوزاوا، خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10% على كل شيء (بالنسبة للصين) ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها، 6%... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما».
وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، ربما كانت أكبر من توقعات السوق.
وتصدرت الأسهم المرتبطة بالرقائق الخسائر، مع تراجع سهم أدفانتست 4.3%، مشكلاً أكبر ضغط على المؤشر نيكي. كما انخفض سهم طوكيو إلكترون 2.1%.
وكان سهم ليزرتك لصناعة معدات الرقائق الدقيقة أحد أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية؛ إذ هبط 5.5% بعد سهم فوجيكورا لصناعة مكونات الإلكترونيات الذي هوى 6.8%.
 كما انخفضت أسهم شركات تصنيع السيارات الكبرى، وتراجع سهما تويوتا موتور وهوندا موتور1% و1.9% على الترتيب.
ونزل قطاع الآلات 1.4%، وهوى سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 3.3% وسهم كاواساكي للصناعات الثقيلة 5.4%.

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