أسهم السيارات تقود الخسائر في أوروبا



(رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بضغط من أداء شركات تصنيع السيارات، بعد أن أثار تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة مخاوف من أن يواجه الاتحاد الأوروبي المصير نفسه في حرب تجارية عالمية محتملة.وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 0820 بتوقيت جرينتش لينهي سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام. وانخفضت أسهم قطاع السيارات أكثر من 2% وكانت ستالانتيس وفولكسفاجن من بين كبار الخاسرين.

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين، مما قوّض حالة التفاؤل التي سيطرت على السوق بعد ترشيح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة الأميركية. وارتفع الدولار بينما تراجعت الأسهم العالمية.

وكانت البنوك وشركات البيع بالتجزئة والتعدين من ضمن القطاعات الأخرى الأكثر تضرراً، لينخفض كل قطاع منها أكثر من 1%.

وهبط سهم شركة روش السويسرية أكثر من 1%. وتخطط الشركة السويسرية للاستحواذ على شركة العقاقير الحيوية الأميركية بوسيدا ثيرابيوتيكس في صفقة نقدية تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار.

وفي المقابل، تصدرت شركة ميلروز إندستريز المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بصعود سهمها 8%، بعد أن رفع بنك جيه.بي مورجان السعر المستهدف لسهم شركة الطيران والفضاء.