25 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية مكاسب بقيمة 25 مليار درهم، خلال جلسة التداولات أمس، بدعم من مشتريات الأجانب والمؤسسات والمحافظ الاستثمارية، فيما تدفقت سيولة نقدية على التداولات بلغت قيمتها 1.75 مليار درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بقيمة 15 مليار درهم لتصل إلى 2.903 تريليون درهم، وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 9294 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.67%، حيث شهدت الجلسة إبرام 23.4 ألف صفقة تم من خلالها تداول 280 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.155 مليار درهم.

وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 45 شركة، مقابل تراجع أسعار 26 شركة، فيما أغلقت 45 شركة أخرى على استقرار دون تغيير.

وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 37% من إجمالي قيمة التداولات في السوق خلال الجلسة، وكانت محصلة تداولاتهم 63 مليون درهم كصافي شراء.

كما استحوذت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية على ما يقارب من 80% من إجمالي قيمة التداولات خلال الجلسة، فيما بلغت محصلة تداولاتها نحو 19 مليون درهم كصافي شراء.

وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 597 مليون درهم، بتنفيذ 16.5 ألف صفقة توزعت على 274 مليون سهم.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق بنحو 10 مليارات درهم جديدة، لتبلغ 797 مليار درهم، وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية أمس.

وأغلق المؤشر العام للسوق عند أعلى مستوياته منذ سنوات، وبلغ 4828 نقطة، بارتفاع قدره 60.51 نقطة عن إغلاقه السابق، تعادل نمواً بنسبة 1.269%. وشهد التداول ارتفاع 31 شركة وهبوط 20 شركة وثبات أسعار 4 شركة.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 178.58 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 151.2 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 46.5 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 59 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 58 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 32.9 مليون درهم خلال الفترة نفسها. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، نحو 283 مليون درهم بنسبة 47.4% من قيمة المشتريات، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 243 مليون درهم لتشكل 40.7% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 40 مليون درهم كمحصلة شراء.

عطلة الأسواق

قررت هيئة الأوراق المالية والسلع، بعد التشاور والتنسيق مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، أن تكون عطلة الأسواق المالية يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 2 و3 ديسمبر 2024، على أن تستأنف التداولات بالأسواق الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024.